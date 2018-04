Betrunken am Steuer: Frau mit 2,2 Promille scheitert am Ausparken

Die herbeigerufene Polizeistreife stellte einen stolzen Wert von knapp 2,2 Promille bei der Fahrzeuglenkerin fest. Der Führerschein wurde ihr abgenommen und sie wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Unfall zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Eine 30-jährige Fußgängerin wurde am Samstagabend gegen 22.30 Uhr am Roßmarkt von einem 27-jährigen Fahrradfahrer angefahren. Sie fiel mit dem Hinterkopf auf den Boden und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht.

Handgreiflichkeiten unter Halbstarken

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Halbstarken kam es gegen 21.45 Uhr am Perth Inch. Im Laufe des Streits bezeichnete ein 20-Jähriger eine 16-Jährige als „Schlampe“ und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Die Jugendliche klagte anschließend über Kopfschmerzen.

Müll illegal entsorgt

Mehrere Zeugen beobachteten in der Nähe des Anglerheims in Mainaschaff am späten Samstagabend einen Pkw, welcher sich dort einige Zeit aufhielt. Nachdem der Pkw mitsamt Insassen von dem Parkplatz davon fuhr, befand sich jede Menge Unrat in Form von Fast-Food-Verpackungen auf dem Parkplatz. Der Fahrzeughalter konnte als Verursacher der Verschmutzung ausfindig gemacht werden. Er wird angezeigt.

Bettler in Mainaschaff

Im Laufe des Samstagnachmittags gingen mehrere Mitteilungen über ausländische Bettler in Mainaschaff ein. Eine Streifenbesatzung konnte daraufhin zwei südosteuropäische Damen im Ortsgebiet feststellen. Sie führten eine Bettlerkarte mit. Auf der Bettlerkarte wurde in gebrochenem Deutsch über eine Notlage berichtet, um spendenfreudige Mitmenschen einer Zahlung zu veranlassen. Die Bettlerkarte und das erbettelte Geld wurden beschlagnahmt, die Bettler werden wegen des Verdachts des Betrugs angezeigt.

Polizei Aschaffenburg