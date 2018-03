In der Wohnung Cannabis angebaut

Die Kriminalbeamten fanden bei dem Tatverdächtigen neben einer Cannabis-Pflanze auch Drogen und Gegenstände, die zum Handeltreiben mit Betäubungsmittel verwendet werden.

Wegen Ermittlungen in anderer Sache standen am Dienstagvormittag Beamte der Kripo Aschaffenburg mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Wohnung eines jungen Mannes in Großheubach. Die Ermittler fanden in den Wohnräumen unter anderem eine professionelle Aufzuchtanlage für Cannabispflanzen vor. In einem sogenannten Grow-Zelt stellten die Ermittler eine in voller Blüte stehende Pflanze sicher. Zudem stellten sie auch noch rund 80 Gramm Marihuana sicher und Utensilien, die auf den Handel mit Betäubungsmittel schließen lassen.

Gegen den Beschuldigten ermittelt die Kriminalpolizei Aschaffenburg in der Folge nun wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln sowie illegalen Anbaus von Cannabis.

vd/Polizei Unterfranken