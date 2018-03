Drei Betrüger betteln für angebliche Hilfsorganisation

Beim Erblicken der Polizei liefen die drei jedoch davon. Den jungen Mann im Alter von 16 Jahren konnte aufgehalten und kontrolliert werden. Er hatte einen Spendenzettel für den „Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder“ dabei und bereits etwas Bargeld gesammelt. Da es diesen Verband jedoch nicht gibt und weil der 16-Jährige keine Genehmigung für die angebliche Sammlung vorzeigen konnte, wurde das Münzgeld sichergestellt. Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Bettelbetrugs ermittelt. Zeugen, die weitere Hinweise über die beiden Frauen geben können, oder die Geld gespendet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Graffiti

Aschaffenburg. Zwischen Montag 18:00 Uhr und Dienstag 09:30 Uhr hat ein unbekannter Täter an die Hauswand eines Anwesens in der Brentanostraße ein etwa ein Mal ein Meter großes Graffiti gesprüht. Bei dem Schriftzug handelt es sich um das Wort „FUN“, welches zweimal in Kreisen in weißer Farbe auf die Wand geschrieben wurde. Die Kosten für die Beseitigung belaufen sich auf rund 500 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflucht

Aschaffenburg. Ein unbekanntes Fahrzeug ist im Laufe des Dienstags an einem geparkten Renault hängen geblieben. Der weiße Clio stand zwischen 08:15 Uhr und 17:15 Uhr auf öffentlichen Verkehrsgrund in der Rhönstraße und hatte am Nachmittag einen frischen Streifschaden an der linken, hinteren Türe. Die Höhe des Sachschadens liegt bei circa 100 Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Wildunfall

Rothenbuch. Zu einer Kollision zwischen einem Wildschwein und einem Volvo kam es am Dienstag um 20:00 Uhr auf der B 26. Der Pkw fuhr dort in Richtung Lohr, als eine ganze Horde auf die Fahrbahn lief. Der Volvo-Fahrer versuchte noch zu bremsen, erwischte jedoch die letzte Sau. Diese schleppte sich im Anschluss weiter in den Wald. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Ladegerät gestohlen

Stockstadt a. Main. Ein unbekannter Täter hat am Montag zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr ein rotes Ladegerät samt Akku der Marke „Hilti“ gestohlen. Das Gerät stand in der Zeit auf dem Dach eines ehemaligen Marktes in der Taunusstraße, wo derzeit eine Baustelle ist. Der Akku und das Ladegerät hatten einen Wert von rund 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Beschädigte Regenrohre

Hösbach. Auf unbekannte Weise sind die beiden unteren Segmente des Regenfallrohrs eines Anwesens in der Schöllkrippener Straße zu Schaden gekommen. Die beiden Teile waren separat vom Rohr am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr an die Hauswand gelehnt. Die Schellen, welche das Rohr an die Wand halten, waren beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 50 Euro geschätzt. Aufgrund der Art der Beschädigung schließt der Sachbearbeiter eine Unfallflucht aus. Nach Auskunft der Hauseigentümerin war das Regenrohr am Morgen gegen 08:00 Uhr noch intakt. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

bak/Polizei Aschaffenburg