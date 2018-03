Aggressiver 22-Jähriger schlägt Polizisten

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr wurde eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu einer Familie nach Mespelbrunn gerufen, da dort der 22-jährige Sohn im Anwesen randaliert. Bei Eintreffen der Polizeistreife war der Aggressor nicht mehr vor Ort. Nachdem er die Glasscheibe der Eingangstüre eingeschlagen hatte, entfernte er sich vom Haus. Er kehrte jedoch wenig später zurück und konnte schließlich im Garten des Anwesens durch die 23-jährige Ordnungshüterin und ihren drei Jahren älteren Kollegen angetroffen werden. Der 22-Jährige wurde im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme zunehmend aggressiver und absolut uneinsichtig, weshalb er schließlich die Nacht bei der Polizei verbringen sollte. Dies wollte er jedoch nicht und wehrte sich bei der Gewahrsamnahme massiv.

Mann verweigert Alkoholtest

Bei der darauf folgenden Fesselung sperrte er sich zudem und schlug die eingesetzten Beamten. Erst der Einsatz des Pfeffersprays durch die Polizeibeamtin konnte die Situation unter Kontrolle bringen und der 22-Jährige wurde auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg gebracht. Auf dem Weg dorthin gab er jedoch weiter keine Ruhe und beleidigte den Polizeibeamten massiv.

Auf der Dienststelle wurde von dem Täter nach Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte er. Der Widerständler, sowie das Streifenteam erlitten durch den Vorfall leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig gewesen. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.

Zwei Mal unter Alkoholeinfluss unterwegs

Aschaffenburg. Am frühen Montag um 00:30 Uhr wurde in der Platanenallee ein Nissan einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten bei dem 54-jährigen Fahrer Alkohol in der Atemluft fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Nissan-Fahrer musste die Streife auf die Dienststelle begleiten, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Im Anschluss konnte er die Inspektion wieder verlassen. Er hat nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen. Am Montagvormittag gegen 10:30 Uhr wurde dann ein 42-jähriger Fahrzeugführer ebenfalls einer Kontrolle unterzogen. Dieser saß in seinem Toyota, welcher auf einem Parkplatz in der Ebersbacher Straße abgestellt war. Ein Zeuge konnte jedoch beobachten, wie er wenige Augenblicke vorher erst dorthin gefahren ist. Weil von dem Mann ein starker Alkoholgeruch ausging, wurde auch bei ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Da der Test einen Wert von über zwei Promille zeigte, musste auch der 42-Jährige die Beamten auf die Polizeidienststelle begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Der Führerschein wurde direkt sichergestellt und der Mann hat mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu rechnen.

Rauschgift sichergestellt

Aschaffenburg. Eine gute Nase bewies am Sonntagabend um 18:15 Uhr eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg, als sie zu Fuß im Bereich des Pompejanums unterwegs waren. Dort stieg ihnen der Geruch von Marihuana in das Riechorgan, welchen sie schließlich zwei jungen Männern auf einer Parkbank zuordnen konnten. Bei der anschließenden Kontrolle wurde dann bei den 18- und 20-Jährigen je ein Joint aufgefunden und sichergestellt. Beide haben nun mit einer Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetzt zu rechnen.

Sachbeschädigung an Pkw

Aschaffenburg. Ein Anwohner in der Fischergasse konnte am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr von seinem Balkon aus eine Gruppe junger Männer beobachten, welche zu Fuß in der Lamprechtstraße in Richtung Südbahnhofstraße unterwegs waren. Einer aus der Gruppe blieb schließlich vor einem geparkten Pkw, BMW, stehen und trat gegen diesen, so dass eine Delle im rechten Kotflügel entstand. Der Täter und seinen Begleiter liefen im Anschluss in Richtung Südbahnhofstraße davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Gruppe durch die Aschaffenburger Polizei blieb jedoch erfolglos. Bei dem Täter soll es sich um einen circa 20 Jahre alten, etwa 175 Zentimeter großen und schlanken Mann handeln. Er war mit einer roten Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Der Schaden am BMW wird auf circa 250 Euro geschätzt. Weitere Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Waldaschaff. Ein 24-Jähriger war am Sonntagabend um 20:30 Uhr mit seinem Hyundai auf der Aschaffenburger Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. Dort kam er dann nach links von seiner Fahrtstrecke ab und kollidierte mit einem Audi, welcher am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Audi-Fahrer war kurz zuvor mit seinem Pkw aus seiner Hofeinfahrt herausgefahren und hielt für einen Moment noch am Fahrbahnrand. Zum Zeitpunkt der Kollision saß der 53-Jährige demnach in seinem Wagen. Bei der Unfallaufnahme gab der Hyundai-Fahrer dann zu am Abend ein Bier getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von fast zwei Promille. Daher musste der 24-Jährige die Streife auf die Dienststelle begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Verletzt wurden die zwei Männer nicht. Der Gesamtschaden an beiden Pkw beläuft sich auf rund 5500 Euro. Gegen den Hyundai-Fahrer wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol ermittelt.

Unfallflucht

Hösbach-Wenighösbach. Ein unbekanntes Fahrzeug ist zwischen Samstag 19:00 Uhr und Sonntag 16:00 Uhr an einem geparkten Seat hängen geblieben. Der graue Leon stand in der Zeit auf öffentlichen Verkehrsgrund in der Friedhofstraße und hatte am Sonntag einen frischen Lackschaden und mehrere Dellen im Bereich der linken Fahrzeugseite. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Zwei Wildunfälle im Landkreis

Rothenbuch/Großostheim. Am Sonntag gegen 22:00 Uhr kam es auf der B 26 in Fahrtrichtung Lohr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fuchs und einem VW. Das Tier verstarb. Ob am Pkw ein Schaden entstand muss noch überprüft werden. Zu einer Kollision zwischen einem Audi und einem Dachs kam es dann circa zwei Stunden später auf der B 469. Der Pkw fuhr dort in Richtung Niedernberg, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Der Dachs verstarb durch den Unfall und am Audi entstand ein Schaden in Höhe von rund 750 Euro.

Pkw zerkratzt

Goldbach. Ein unbekannter Täter hat zwischen Donnerstag 08:00 Uhr und Freitag 17:15 Uhr den Lack eines Opels zerkratzt. Der schwarze Corsa stand in der Zeit am Straßenrand in der Österreicher Straße. Die Kratzer befinden sich im Bereich des rechten Hecks. Die Schadenshöhe wird auf circa 500 Euro geschätzt. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Einbruch in Spielhalle

Mainaschaff. Ein unbekannter Täter ist am Sonntagmorgen um 06:15 Uhr in eine Spielhalle in der Hauptstraße eingebrochen. Um in das Gebäude zu gelangen, warf er mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Der Einbrecher hat jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Weitere Objekte in der Spielhalle wurden ebenso nicht angegangen. Daher liegt bisher nur ein Sachschaden am Fenster in Höhe von etwa 1000 Euro vor. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

juh/Polizei Aschaffenburg