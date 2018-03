Auto stürzt nach Unfall vier Meter in Tiefe - Fahrer unter Drogen

Der hinter ihm fahrende 45-jährige Fahrer eines Volvos hat zu spät bemerkt, dass der Citroen auf einen Parkplatz einbiegt, und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Deshalb wich er nach rechts aus, touchierte aber trotzdem die komplette Beifahrerseite des Citroens. Im Anschluss prallte der Volvo noch gegen das Heck eines geparkten Skoda und durchbrach einen massiven Zaun samt Betoneinfassung. Der Volvo stürzte dann circa 4 Meter in die Tiefe und fuhr gegen die Mauer eines Gasthofes. Dort blieb das Fahrzeug dann auf allen vier Rädern stehen und der Sturzflug war beendet. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Bei dem Volvo entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird bislang auf zirka 40 000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme fielen den Polizeibeamten bei dem 45-jährigen Volvo Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Zudem konnten bei ihm eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Deshalb wurde der Volvo Fahrer anschließend zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge berauschender Mittel und dem Besitz von Betäubungsmitteln.

Unfall trotz Überholverbot mit gefälschtem Führerschein

Am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, befuhr ein 25-jähriger VW Fahrer die Weißenburger Straße in Richtung Hanauer Straße. Kurz nach der Einmündung Duccastraße überholte der 25-jährige trotz Überholverbot aufgrund durchgezogener Linie einen Mercedes. Beim Einscheren touchierte er noch die Front des 46-jährigen Mercedes Fahrer. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 3 500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass der Führerschein des 25-jährigen Fahrzeugführers gefälscht ist. Deshalb wurde die Fahrerlaubnis sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Den Fahrer erwartet nun neben der Verkehrsordnungswidrigkeit zusätzlich eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Hausverbot in City-Galerie für Trunkenbold

Am Samstagabend fiel ein 20-jähriger Mann dem Sicherheitspersonal der City-Galerie auf. Da er sichtlich alkoholisiert und aggressiv war, wurde ihm durch den Sicherheitsdienst ein Hausverbot ausgesprochen. Als der junge Mann zirka 15 Minuten später erneut in der City-Galerie angetroffen wurde, wurde die Polizei verständigt. Ein von den Polizeibeamten durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Durch Vollbremsung stürzt Frau in Linienbus

Mainaschaff. Am Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein Linienbus den Mittelweg in Mainaschaff. Als plötzlich ein nicht angeleinter Hund vor dem Bus auf die Straße lief, musste der Busfahrer eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu vermeiden. Aufgrund des Bremsmanövers stürzte eine 64-jährige Frau, die zu diesem Zeitpunkt im Bus stand. Die Frau musste anschließend mit einem Rettungswagen zur Abklärung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden.

Reifendiebstahl

Stockstadt. In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem abgezäunten Firmengelände in der Hunsrückstraße. Obwohl das komplette Gelände dauerhaft beleuchtet ist, machten sich die Täter an einem BMW zu schaffen und bockten den Pkw hoch. Nachdem alle vier Räder entfernt wurden, wurde der BMW auf Backsteinen abgesetzt. Der Wert der Räder mit Leichtmetallfelgen beträgt 5 000 Euro. Zeugen bzw. sonstige Hinweisgeber, werden gebeten, sich mit der Polizei Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Polizei Aschaffenburg/kick