Lkw-Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Bei der Kontrolle eines 39-jährigen Lkw-Fahrers am Freitag gegen 11:00 Uhr an der A3-Anschlussstelle Hösbach, Fahrtrichtung Passau/Linz, ungarischen zeigte dieser den kontrollierenden Beamten einen ungarischen Führerschein vor. Mit diesem durfte der 39-jährige jedoch nicht in der Bundesrepublik fahren, da eine unanfechtbare Aberkennung des Rechts von einer ausländischen Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen, vorlag. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden und ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wurde er aus der Obhut der Polizei entlassen. Die Fahrt wurde durch einen zwischenzeitlich Verständigten Ersatzfahrer fortgesetzt.

VPI Aschaffenburg-Hösbach/mkl