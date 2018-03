Nach Ladendiebstahl auch noch Drogen gefunden

Da er kein Ausweisdokument vorzeigen konnte, wurde eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg hinzugerufen. Bei der Durchsuchung des Mannes nach einem Personalausweis stieg den Polizisten jedoch der Geruch von Marihuana in die Nase. Bei der genaueren Suche fanden sie dann auch in der Hose eine geringe Menge des Rauschgiftes. Dieses wurde sichergestellt und der Dieb musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Er hat nun mit einer Anzeige wegen Ladendiebstahls und wegen des Besitzes von Betäubungsmittel zu rechnen.

Auffahrunfall - Mann leicht verletzt

Aschaffenburg. Ein 24-Jähriger fuhr am Donnerstag um 14:40 Uhr mit seinem VW auf der Hanauer Straße in Fahrtrichtung Schillerstraße. An einer dortigen Lichtzeichenanlage kam es auf Grund von Rotlicht zu Rückstauungen. Der VW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck des letzten Pkw, ebenfalls ein VW, auf. Der 44-jährige Fahrer dieses Wagens erlitt durch den Aufprall Kopfschmerzen und ein HWS-Trauma. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Gesamtschaden an beiden VW wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet

Aschaffenburg.Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Donnerstag zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr an einem geparkten Subaru hängen geblieben. Der blaue Forester stand in der Zeit auf einem Parkplatz vor dem Klinikum Am Hasenkopf. Durch den Unfall wurde das vordere Kennzeichen abgerissen und die Frontstoßstange hatte einen Riss. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Aschaffenburg. Zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Mercedes kam es dann gegen 15:15 Uhr auf der Stengerstraße. Dort wollte der Mercedes im zweispurigen Bereich vom rechten auf die linke Spur wechseln, da dort eine Spur weggenommen wird. Im Zuge dieses Wechsels kam es dann zu einer seitlichen Berührung zwischen dem linken Außenspiegel des Mercedes und dem hinteren Bereich des Lkw. Der Mercedes-Fahrer erschrak dadurch und zog seinen Wagen nach rechts wo er gegen einen Bordstein prallte. Der rechte Vorderreifen platzte und die Felge wurde beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1000 Euro. Über den Lkw ist nichts weiter bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug im ersten Fall oder dem Lkw des zweiten Falls geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Auffahrunfall - zwei leicht verletzten Personen

Goldbach. Am Donnerstag kurz vor 14:00 Uhr kam es auf der B 26 zu einem Auffahrunfall zwischen zwei BMW. Diese hielten hintereinander an einer Lichtzeichenanlage, da dort Rotlicht für sie galt. Der 56-jährige Fahrer des hinteren BMW trat jedoch nicht stark genug auf die Bremse, wodurch sich der Pkw in Bewegung setzte und auf das Heck des davor stehenden BMW aufrollte. Die 67- und 62-jährigen Insassen von diesem erlitten dadurch Schmerzen im Nackenbereich und wurden in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Schaden an beiden BMW wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Eine leicht verletzte Person nach Vorfahrtsverstoß

Goldbach. Eine 27-Jährige fuhr am Donnerstag um 14:30 Uhr mit ihrem Opel auf der Aschaffenburger Straße in Richtung Hösbach und musste an der Kreuzung zur Bahnhofstraße verkehrsbedingt kurz anhalten. Als sie wieder anfuhr übersah sie den Pkw, Opel, eines 43-Jährigen, welcher auf der abknickenden Vorfahrtsstraße von der Aschaffenburger- weiter in die Bahnhofstraße fahren wollte. Es kam zur Kollision der Opel, wodurch beide Fahrer jeweils leicht verletzt wurden. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Unfallflucht in Mainaschaff

Mainaschaff. Ein unbekanntes Fahrzeug ist zwischen vergangenen Samstag 16:00 Uhr und Montag 10:00 Uhr an einem geparkten Audi hängen gebelieben. Der schwarze A 6 stand in der Zeit auf einem öffentlichen Parkplatz in der Mainparkstraße und hatte einen frischen Lackschaden im Bereich der rechten, hinteren Fahrzeugseite. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Wildunfall

Großostheim. Zu einer Kollision zwischen einem Reh und einem Opel kam es am Mittwoch um 02:00 Uhr auf der Niedernberger Straße zwischen Großostheim und Niedernberg. Das Tier lief nach dem Zusammenprall weiter und am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von circa 1500 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg