Handtasche geraubt

Die Frau saß auf einer Bank in der Alexandrastraße gegenüber eines dortigen Parkhauses, als der Schüler auf sie zukam und ihr die Tasche entriss. Die 75-Jährige hatte den Träger über der Schulter gelegt. Der Dieb nahm die Handtasche jedoch so schnell von der Frau weg, dass diese keine Möglichkeit zu einer Reaktion hatte. In ihr war der Geldbeutel mit rund 300 Euro Bargeld und dem Personalausweis. Durch die Aschaffenburger Polizei wurde sofort eine Fahndung nach dem Täter eingeleitet. Eine Streife des Operativen Ergänzungsdienstes konnte dadurch auch wenigen Minuten später eine männliche Person im Löhergraben antreffen, welche auf die Beschreibung des Täters passte. Zudem war er völlig außer Atem. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich schließlich heraus, dass es sich bei ihm um den gesuchten Handtaschendieb handelte. Die Tasche selbst hatte er in der Martinsgasse unter einen Pkw geworfen. Das Bargeld hatte er einstecken. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen und auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg gebracht. Im Rahmen seiner Vernehmung gab er die Tat auch zu. Im Anschluss konnte er die Wache wieder verlassen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Aschaffenburg. Am frühen Donnerstagmorgen um kurz nach 00:00 Uhr wurde auf der Darmstädter Straße ein Audi einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Als die Beamten den Führerschein des 30-jährigen Fahrers sehen wollten, gab dieser sofort zu, dass er nicht im Besitz eines solchen ist. Nachdem ihm seine Fahrerlaubnis vor einiger Zeit von der Behörde entzogen wurde, verzichtete er danach eine neue zu erwerben. Die Polizisten unterbunden die Weiterfahrt und leiteten gegen den Audi-Fahrer eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Pkw zerkratzt

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter hat zwischen Dienstag 18:00 Uhr und Mittwoch 06:30 Uhr den Lack eines BMW zerkratzt. Der schwarze 1-er stand in der Zeit auf öffentlichen Verkehrsgrund in der Kneippstraße und wies am Morgen einen frischen Kratzer auf der Beifahrerseite auf. Die Höhe des Schadens liegt bei rund 1000 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflucht

Großostheim. Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Mittwoch zwischen 09:00 und 13:00 Uhr an einem geparkten Nissan hängen geblieben. Der schwarze Qashqai stand in der Zeit auf öffentlichen Verkehrsgrund in der Grabenstraße und wies einen frischen Streifschaden im Bereich der Front auf. Die Schadenshöhe liegt bei rund 5000 Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Vandalismus an historischer Holzhütte

Mainaschaff. Die historische Holzhütte des Weinbauvereins Mainschaff wurde in den letzten Tagen von einem oder mehreren unbekannten Tätern massiv beschädigt. Zwei Wände und mehrere Dachziegel wurden eingeschlagen, bzw. heraus gebrochen. Die Türe wurde aus den Angeln gerissen und die Bänke, welche in der Hütte standen, wurden wahllos um das Häuschen verteilt.

Die Holzhütte, welche an einem Feldweg in der Verlängerung zum Holzweg steht, ist nicht verschlossen und somit für jedermann frei zugänglich. Der Tatzeitraum liegt nach Auskunft einiger Vereinsmitglieder innerhalb der letzten drei Tage. Der entstandene Sachschaden an dem historischen Hüttchen wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Plane von Anhänger aufgeschlitzt

Großostheim. Ebenfalls ein unbekannter Täter hat zwischen Mittwoch 18:00 Uhr und Samstag 10:00 Uhr die Plane eines Anhängers aufgeschlitzt. Der Schnitt in der Plane liegt auf der Gehweg zugewandten Seite. Aus dem Anhänger wurde nichts entwendet. Er stand in der Zeit am Fahrbahnrand in der Ostendstraße. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 1500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg