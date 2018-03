Lastwagen kracht in Stauende

Kurz nach 09.00 Uhr kam es vor der Ausfahrt Hösbach bzw. der Einhausung zu einer Verkehrsverlangsamung. Dabei bemerkte der Fahrer eines Sattelzuges aus Rumänien die Bremsmanöver seiner Vordermänner zu spät. Trotz eines Ausweichversuchs im letzten Moment nach links fuhr er seitlich versetzt seinem unmittelbaren Vordermann - ebenfalls ein Sattelzug aus Rumänien - ins Heck. Anschließend kamen beide Züge auf dem rechten und teilweise auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Beim Aufprall zerplatzte an dem auffahrenden Zug die rechte Seitenscheibe, sodass sich auf der Fahrbahn ein größeres Scherben- und Trümmerfeld bildete. Daher wurden Kräfte der Feuerwehr zur Fahrbahnreinigung hinzugezogen. Während der Kehrarbeiten musste der Verkehr in Richtung Frankfurt für etwa 20 Minuten komplett angehalten werden. Es bildete sich dabei ein Rückstau von einigen Kilometern Länge. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 45.000 Euro. Während der vorausfahrende Zug die Fahrt notdürftig fortsetzen konnte, musste der auffahrende Zug wegen der unfallbedingten starken Verformung des Planenaufbaus aus dem Verkehr gezogen werden. Er wurde von der Autobahn heruntergelotst und im Bereich der Autobahnmeisterei zwischengeparkt. Hier muss nun erst die Ladung (Stückgut auf Paletten) umgeladen werden. Anschließend kann der Zug zur Reparatur in eine Werkstatt gebracht werden.

Thema Rettungsgasse: Bei der Anfahrt mussten sich die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei erneut mühsam durch den Stau „hindurchkämpfen“. Dabei wurde unter anderem ein ukrainischer Pkw Skoda festgestellt, der selbst bei Annäherung einer Polizeistreife mit Sondersignalen auf dem mittleren Fahrstreifen stehend keine Anstalten unternahm, Platz zu machen. Der 54-jährige Fahrer aus der Ukraine wurde zur Anzeige gebracht. Er musste hierfür eine Sicherheitsleistung in Höhe von 230 Euro hinterlegen.



juh/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach