Vorfahrt missachtet: Drei Autos in Unfall verwickelt

An der Kreuzung hätte sie gemäß eines Verkehrszeichens jedoch „Vorfahrt gewähren“. Dieses Zeichen missachtete sie und nahm einem 36-Jährigen in seinem Audi, welcher auf der Engländer Straße fuhr, die Vorfahrt. Es kam zur Kollision der beiden Pkw, wodurch der Audi durch die Wucht des Aufpralles auf einen, am Fahrbahnrand geparkten, VW-Up geschleudert wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in geschätzter Höhe von rund 8500 Euro. Die Pkw waren noch fahrbereit. Durch den Unfall wurde niemand verletzt.

Unfallflucht

Eine 46-Jährige ist am Dienstag gegen 16:00 Uhr mit ihrem VW auf der Hanauer Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs gewesen. Im zweispurigen Bereich auf Höhe einer Tankstelle wollte vor ihr ein dunkler Pkw von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln. Hierbei übersah der Fahrer jedoch den VW der 46-Jährigen, welche bereits auf der linken Spur fuhr. Es kam zum seitlichen Kontakt beider Fahrzeuge. Der Fahrer des anderen Pkw fuhr jedoch unbeirrt von der Unfallstelle davon. Am VW der 46-Jährigen entstand ein Streifschaden im Bereich der vorderen, rechten Stoßstange. Die Schadenshöhe liegt bei circa 2000 Euro. Da Teile des Kennzeichens des Unfall verursachenden Pkws bekannt sind, muss nun über dieses der Fahrzeugführer ermittelt werden.

Weitere Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Graffiti-Schmiererei

Ein unbekannter Täter hat zwischen vergangenen Donnerstag 20:00 Uhr und Freitag 10:00 Uhr die Hausfassade eines Anwesens in der Dalbergstraße beschmiert. Über die Farbe oder Art des Graffitis ist bisher nichts bekannt. Die Kosten für die Beseitigung werden sich auf rund 100 Euro belaufen.

Einbruch in Kfz-Werkstatt

In der Nacht von Dienstag 19:00 Uhr auf Mittwoch 06:30 Uhr sind ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Autowerkstatt in der Beckerstraße eingebrochen. Die Täter versuchten es zunächst über das Dach, von welchem Dachplatten und die Isolierung entfernt wurde. Weil sie dort offensichtlich scheiterten, versuchten sie es noch an einer Nebentüre. Die Alu-Türe wurde mittels eines Werkzeuges aufgebrochen. In dem dahinter befindlichen Raum werden diverse Autoteile gelagert. Es ist jedoch nach Auskunft des Besitzers nichts entwendet worden. Der entstandene Sachschaden am Dach und Türe wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Goldbach. Am Mittwochmorgen gegen 07:20 Uhr wurde ein VW in der Borngasse einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da der 18-jährige Fahrer den Eindruck machte, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen, wurde ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt. Dieser war positiv auf THC. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der junge Mann musste die Streife ins Klinikum begleiten. Von dort konnte er dann nach der Durchführung einer Blutentnahme wieder gehen. Er hat nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

Graffiti-Schmiererei

Haibach. Ein unbekannter Täter hat zwischen Freitag 18:00 Uhr und Montag 12:00 Uhr die Garagenwand eines Anwesens Auf dem Berg beschmiert. Bei dem Graffiti handelt es sich um einen unleserlichen Schriftzug. Die Höhe für die Reinigungskosten beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Pkw-Reifen platt gestochen

Hösbach. Ebenfalls ein unbekannter Täter hat drei der vier Reifen eines Audis mit einem Messer beschädigt. Der silberne Pkw stand vor einem Anwesen in der Bahnstraße. Der Tatzeitraum liegt am Montag zwischen 06:00 Uhr und 20:30 Uhr. Über eine Schadenshöhe ist bislang nichts bekannt.

Hinwiese zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizei Aschaffenburg