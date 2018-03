Kurz nach 17 Uhr am Dienstagabend war die Fahrerin eines Fords von Babenhausen Richtung Aschaffenburg unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen kam sie auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem entgegenkommenden Renault und anschließend mit einem entgegenkommenden BMW kollidierte. Die schleudernden Fahrzeuge touchierten weiterhin einen Peugeot und einen Mazda. Bei dem Unfall wurde die Unfallverursacherin wie auch die beiden Insassen des Renaults und der BMW-Fahrer verletzt und mussten nach einer notärztlichen Versorgung in Krankenhäuser verbracht werden. Die drei Fahrzeuge wurden soweit zerstört, dass sie nur noch Schrottwert hatten und abgeschleppt werden mussten. Der Peugeot- und der Mazda-Fahrer kamen mit einem Schrecken davon und konnten die Fahrt noch eigenständig fortsetzen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Die Bundesstraße musste für rund eineinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Ralf Hettler