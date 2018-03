21-Jähriger baut Unfall mit ungültigem Führerschein

Am frühen Dienstagmorgen gegen 01:50 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem VW Kleintransporter die Friedhofstraße und wollte an der Kreuzung zur Bahnhofstraße diese geradeaus überqueren. Der 21-Jährige hätte gemäß einem Verkehrszeichen hier „Vorfahrt gewähren“. Zur selben Zeit befuhr ein 22-Jähriger in seinem Daimler-Van die vorfahrtsberechtigte Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße. Der VW-Fahrer nahm schließlich dem Van-Fahrer an der Kreuzung die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der VW gegen eine Hauswand geschleudert an welcher ein Briefkasten der Deutschen Post angebracht war. An diesem und den beiden Fahrzeugen entstand schließlich ein Sachschaden in gesamter Höhe von circa 8600 Euro. Verletzt wurden die beiden Fahrer nicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten jedoch fest, dass der Unfallverursacher lediglich im Besitz eines serbischen Führerscheins auf Probe ist. Dieser hat in Deutschland keine Gültigkeit, weshalb gegen den 21-Jährigen nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird. Da es sich bei ihm um einen serbischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelt, musste der junge Mann die Ordnungshüter auf die Dienststelle begleiten. Dort hinterlegte er dann zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung. Im Anschluss konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

Zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet

Aschaffenburg. Ein unbekanntes Fahrzeug ist zwischen Donnerstag 16:00 Uhr und Freitag 11:00 Uhr an einem geparkten BMW hängen geblieben. Der silberne 3er stand in der Zeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Müllerstraße und wies einen frischen Schaden im Bereich der Rückscheinwerfer und der Heckstoßstange auf. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Zu einem weiteren Unfall, bei welchem sich das Verursacherfahrzeug unerkannt entfernte, kam es dann zwischen Montag 18:30 Uhr und Dienstag 11:00 Uhr. Auf einem Parkplatz vor einem Anwesen in der Glattbacher Straße stand in der Zeit ein Ford und hatte am Dienstagmorgen einen frischen Schaden an der hinteren Stoßstange und Rückleuchte. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1000 Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Drei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen

Aschaffenburg. Am Montagabend um 18:20 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg in der Müllerstraße ein Radfahrer auf, welcher in extremen Schlangenlinien in Richtung Schillerstraße fuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle des 57-Jährigen stellten die Beamten dann einen massiven Alkoholgeruch, ausgehend von dem Radler, fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Daher wurde der Mann auf die Dienststelle gebracht, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Er hat nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu erwarten. Ebenfalls alkoholisiert war wenige Minuten später ein 51-jähriger Fiat-Fahrer, den eine weitere Streife in der Martin-Luther-Straße aus dem Verkehr zog. Bei diesem zeigte der freiwillige Atemalkoholtest einen Wert von über 0,5 Promille. Daher wurde auch er auf die Polizeiinspektion gebracht, wo er einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest machte. Der 51-Jährige hat mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen. Über 1,5 Promille hatte dann gegen 20:40 Uhr der Fahrer eines Skodas. Der Pkw fiel der Streife ins Visier, da dieser das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage in der Weißenburger Straße überfuhr. Bei der daraufhin durchgeführten Kontrolle stieß den Polizisten dann ein eindeutiger Alkoholgeruch, ausgehend von dem 53-jährigen Fahrer, entgegen. Die Weiterfahrt wurde auch hier unterbunden und der Skoda-Fahrer musste die Streife auf die Dienststelle begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt und der 53-Jährige hat mit einer Anzeige und einer Entziehung seiner Fahrerlaubnis zu rechnen.

Fahrraddiebstahl

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter hat am Sonntag zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr ein Rad der Marke „Winora Blaster“ gestohlen. Das silber-rote Fahrrad stand in der Zeit verschlossen vor einem Anwesen in der Marielies-Schleicher-Straße. Es hatte einen Wert von rund 75 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Wildunfall

Kleinostheim. Zu einer Kollision zwischen einem Reh und einem Opel kam es am Dienstagmorgen kurz vor 06:00 Uhr auf der Frankfurter Straße. Der Pkw war dort in Richtung B 8 unterwegs, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro; über den Verbleib des Rehes ist nichts bekannt.

bak/Polizei Aschaffenburg