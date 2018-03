Mit Hilfe der Mutter von der Unfallstelle geflüchtet

Über die Integrierte Leitstelle Untermain wurde am Sonntagmorgen um 05:10 Uhr der Polizeiinspektion Aschaffenburg ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf der Staatsstraße 2317 zwischen Rothenbuch und Weibersbrunn mitgeteilt. Als die Polizeistreife an der Unfallstelle eintraf, fanden sie die angebliche Fahrerin des verunglückten Renaults bereits in einem Rettungswagen vor. Die 70-Jährige gab an, dass sie alleinbeteiligt auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen kam und im Straßengraben endete. Verletzt war sie jedoch nicht. Die Rettungssanitäter, sowie der Fahrer eines Räum- und Streufahrzeuges, welcher als erster an der Unfallstelle war, gaben jedoch den Beamten an, dass es sich bei der Dame vermutlich gar nicht um die Fahrerin handelt. Bei Eintreffen an der Unfallstelle fanden die Zeugen noch einen 45-jährigen Mann vor, welcher offensichtlich seine Mutter angerufen hatte. Diese war mit einem weiteren Wagen an der Unfallstelle und ließ ihren Sohn vor Erscheinen der Polizei davon fahren. Eine Überprüfung der Wohnadresse des Mannes blieb leider erfolglos. Warum er sich von der Unfallstelle entfernte muss nun durch den Sachbearbeiter ermittelt werden. Der Renault wurde daher zur Beweissicherung sichergestellt. Durch den Unfall entstand zudem ein Fremdschaden an einem dortigen Weidezaun. Über eine Schadenshöhe ist bislang nichts bekannt.

Unfallflucht

Aschaffenburg. Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Sonntagabend zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr an einem geparkten Audi hängen geblieben. Der schwarze A 3 stand in der Zeit auf einem öffentlichen Parkplatz eines Telefonanbieters in der Würzburger Straße. Am Audi entstand ein Schaden im hinteren linken Bereich. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Aschaffenburg. Am Montag kurz nach 00:00 Uhr wurde ein Alfa Romeo in der Weißenburger Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten bei dem 22-jährigen Fahrer Alkohol in der Atemluft fest. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von über 0,5 Promille ergab, wurde die Weiterfahrt unterbunden, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der junge Mann musste die Streife zur Polizeiinspektion Aschaffenburg begleiten. Diese konnte er jedoch nach der Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests wieder verlassen. Er hat nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Aschaffenburg. Circa eine Stunde später, gegen 01:00 Uhr, wurde dann in der Rhönstraße ein VW ebenso einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dieses Mal stellten die Polizisten bei dem 28-jährigen Fahrer ein Verhalten fest, welches auf einen nur kurz zurückliegenden Konsum von Betäubungsmittel hindeutete. Nachdem der VW-Fahrer noch zugab in jüngster Vergangenheit Marihuana konsumiert zu haben und manuell durchgeführte Drogentests positiv verliefen, wurde auch bei ihm die Weiterfahrt unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der 28-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Er hat nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld zu rechnen.

Fahrraddiebstahl

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter hat zwischen Freitag 16:00 Uhr und Sonntag 08:00 Uhr ein Fahrrad der Marke „Specialized“ gestohlen. Das grau-grüne Rad stand mit einem Fahrradschloss gesichert im Hof eines Anwesens in der Mattstraße. Es hatte noch einen Wert von rund 300 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Wenn zwei sich streiten freut sich die Polizei

Aschaffenburg. So geschehen am Wochenende im Bereich der Polizeiinspektion Obernburg. Zwei Brüder im Alter von 12 und 16 Jahren gerieten wegen einer Lautsprecherbox in Streit. Diese hat der Jüngere der beiden bereits vergangene Woche aus einem Elektrofachmarkt in der City Galerie in der Goldbacher Straße entwendet. Da nun sein großer Bruder die Box jedoch für sich beanspruchte, wollte sich der kleine Bruder nach eigenen Angaben eine Zweite besorgen. Gesagt getan, zwei Tage später holte er sich eine weitere Box, jedoch ebenfalls ohne diese zu bezahlen. Am Sonntag kam es dann erneut zum Streit zwischen den Brüdern wegen des gestohlenen Gutes. Die Mutter bekam die Auseinandersetzung mit und der Jüngere beichtete zunächst ihr und im Anschluss einem Kollegen der Polizeiinspektion Obernburg die begangen Taten. Gegen den 12-Jährigen wird nun wegen Diebstahl und gegen seinen großen Bruder wegen Nötigung ermittelt.

Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn

Großostheim. Eine 19-Jährige ist am Sonntagmorgen um 06:15 Uhr mit ihrem Citroen auf der B 469 in Richtung Seligenstadt unterwegs gewesen und überholte auf Höhe von Großostheim einen Pkw. Beim Wiedereinscheren vom linken auf den rechten Fahrstreifen verlor sie auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Citroen überschlug sich im weiteren Verlauf und kam im Straßengraben zum Liegen. Die 19-Jährige erlitt durch den Unfall ein HWS und eine Gehirnerschütterung und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der überholte Pkw wurde nicht in den Unfall verwickelt. Der Citroen wurde massiv beschädigt und war nicht mehr fahrbereit; er musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Großostheim waren ebenfalls zur Unterstützung an der Unfallstelle.

Rotlichtverstoß führt zu Unfall mit drei beteiligten Pkw

Kleinostheim. Ein 47-Jähriger war am Montagmorgen gegen 05:00 Uhr mit seinem Opel auf der B 8 von Karlstein kommend in Richtung Kleinostheim unterwegs. An der ampelgeregelten Kreuzung zur Lindigstraße hätte er Rotlicht gehabt. Dieses übersah er jedoch offensichtlich und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es dann zunächst zu einer Kollision mit einem Pkw desselben Fabrikats, welcher ihm entgegen kam und an der Kreuzung nach links in die Lindigstraße abbiegen wollte. Die Lichtzeichenanlage für die Linksabbieger zeigte Grünlicht. Der unfallverursachende Opel wurde durch die Wucht des Aufpralles nach links abgewiesen und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Mercedes, welcher unmittelbar hinter dem zweiten Opel ebenso nach links in die Lindigstraße abbiegen wollte. Alle drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Der Unfallverursacher erlitt kleinere Verletzungen im Gesicht und am Bein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 79-jährige Opel-Fahrer des zweiten Wagens und der 28-jährige Mercedes-Fahrer blieben unverletzt.

Vandalismus an Grundschule

Stockstadt a. Main. Im Laufe des Wochenendes, zwischen Samstag 00:00 Uhr und Montag 07:00 Uhr, trieben ein oder mehrere unbekannte Täter ihr Unwesen an der Grundschule in der Schulstraße. Zum einen wurde die äußere der doppelt verglasten Fensterscheibe zum Werkraum eingeschlagen. Weiter zerstörten die Täter ein altes zurückgelassenes Kinderrad in der Fahrradhalle und beschädigten die Wände eines Metallschuppens, welcher ebenso in der Halle steht. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Kennzeichendiebstahl

Hösbach. Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag 16:00 Uhr und Sonntag 13:00 Uhr das vordere amtliche Kennzeichen mit Aschaffenburger Zulassung eines Opels samt Halterung abmontiert und entwendet. Das hintere Kennzeichen wurde verbogen. Die entstandene Schadenshöhe liegt bei rund 75 Euro. Der Pkw stand in der Zeit auf öffentlichen Verkehrsgrund im Falkenweg.

Pkw-Teile gestohlen

Weibersbrunn. Ebenfalls ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag 20:00 Uhr und Sonntag 14:30 Uhr die beiden Lufteinlässe der vorderen Stoßstange eines Audis ausgebaut und mitgenommen. Der gelbe A 3 stand in der Zeit am Straßenrand im Pfarrweg. Die Fahrzeugteile haben einen Wert in Höhe von rund 250 Euro.

Fensterscheibe beschädigt

Mainaschaff. Zwischen Sonntag 09:00 Uhr und Montag 07:00 Uhr wurde die Scheibe einer Firma in der Bergstraße beschädigt. Von der doppelt verglasten Scheibe ist die äußere vollständig zersprungen. Das Gebäude befindet sich in der Bergstraße. Über eine Schadenshöhe ist bislang noch nichts bekannt. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

bak/Polizei Aschaffenburg