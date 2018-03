Citroen mit Sommerreifen auf Schneepiste unterwegs

Der Pkw kam gegen 07.30 Uhr auf schneebedeckter Fahrbahn in Richtung Würzburg am Rohrbergabstieg ins Schleudern und prallte zunächst leicht gegen die linke und nach Überquerung der Fahrbahn nochmals gegen die rechte Betonleitwand. Verletzt wurde auch hier niemand. Der Sachschaden ist mit geschätzten 500 Euro eher gering. Obwohl der Pkw an sich noch fahrbereit war, durfte er aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse die Fahrt mit den Sommerreifen nicht aus eigener Kraft fortsetzen. Er wurde abgeschleppt. Den Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Winterreifenpflicht. Hierfür musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Schwaches Profil

Alzenau. Mit einer zwar noch den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden, jedoch für die winterlichen Verhältnisse dennoch nicht mehr ausreichenden Profiltiefe verunglückte am Sonntagmorgen gegen 07.15 Uhr ein Pkw Audi aus Essen auf der A 45 bei Alzenau. Der Pkw geriet beim Spurwechsel auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern. Er prallte gegen die Mittelleitplanke und wurde von dort nach rechts abgewiesen. Nach dem Überqueren der Fahrstreifen landete der Audi im rechten Straßengraben. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf 16.500 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es aufgrund des schwachen Verkehrsaufkommens nicht.

Bremsreaktion endet an Betonwand

Weibersbrunn. Anlässlich des vorgenannten Unfalls kam es zeitgleich im rückwärtigen Verkehr bei den nachfolgenden Fahrzeugen zu einer Bremsreaktion. Dabei kam ein VW Passat aus dem Lahn-Dill-Kreis bei einer Vollbremsung auf Schnee ins Schleudern und touchierte leicht die Betonwand am Fahrbahnrand. Hierbei entstand nur geringer Sachschaden. Der VW konnte die Fahrt fortsetzen. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es auch hier nicht.

bak/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach