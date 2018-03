Polizei: Übermut tut selten gut

Ein 19-Jähriger BMW-Fahrer war offensichtlich nicht mit der von den Streufahrzeugen gefahrenen Geschwindigkeit einverstanden und versuchte auf der A3 in Richtung Nürnberg an zwei Räumfahrzeugen vorbei zu gelangen, als er aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ins Schleudern geriet und eines der Fahrzeuge seitlich touchierte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und auch die entstandenen Sachschäden fielen eher gering aus. Es zeigte sich jedoch, dass die Räumfahrzeuge wohl nicht ganz ohne Grund unterwegs waren…

Auch ohne Handy abgelenkt

Waldaschaff, A 3, Lkr. Aschaffenburg

Am Samstagmittag ereignete sich auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg bei Waldaschaff ein Verkehrsunfall. Hier prallte ein VW aus dem Raum Tauberbischofsheim zunächst links in die Betonleitwand, schleuderte im Anschluss über vier Fahrstreifen und schlug am rechten Fahrbahnrand in die Schutzplanke ein. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Er gab jedoch an, dass er möglicherweise aufgrund einer Radiobedienung kurzzeitig abgelenkt war und deshalb nach links geraten war. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro. Auch wenn in diesem Fall kein Handy im Spiel war, zeigt sich mal wieder, dass auch anderweitige Tätigkeiten im Fahrzeug eine erhebliche Ablenkung darstellen können, auch wenn das Bedienen des Radio nicht mit einem Bußgeld geahndet wird.

Mehrere Fahrzeuge zusammengeschoben

Bischbrunn, A 3, Lkr. Main-Spessart

Hoher Sachschaden entstand am Samstagmorgen auf der A3 bei Bischbrunn. Der Fahrer eines VW Caddy aus den Niederlanden reagierte offensichtlich zu spät auf den stockenden Verkehr, weshalb er stark auf den vor ihm bremsenden Audi auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden noch zwei weitere Fahrzeuge, welche in gerader Linie vor dem Audi ebenfalls verkehrsbedingt bremsen mussten, auf der linken Spur zusammengeschoben. Der Fahrer eines Porsche erkannte den stockenden Verkehr zuvor noch rechtzeitig und konnte rechts ausweichen bevor der Caddy auf die bremsenden Fahrzeuge auffuhr. Allerdings wurde auch der Porsche beschädigt, da sich der Audi in Folge des Aufpralls quer stellte und rechts den Porsche streifte. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ca. 36.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die linke Spur musste für die Unfallaufnahme etwa eine Stunde gesperrt werden.

Baustelleneinrichtung beschädigt

Schollbrunn, A 3, Lkr. Main-Spessart

Ebenfalls am Sonntagmorgen kam es gegen 05:00 Uhr auf der A3 bei Schollbrunn, Fahrtrichtung Frankfurt, zu einem Verkehrsunfall im Baustellenbereich. Der 25-Jährige Fahrer eines VW Tiguan kam bei schneebedeckter Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Glücklicherweise gab es aufgrund des relativ schwachen Verkehrs keine weiteren Unfallbeteiligten, sondern das Fahrzeug geriet lediglich nach rechts und überfuhr dort mehrere Warnbaken, welche dabei völlig zerstört wurden. Am PKW des jungen Mannes entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige.

VPI Aschaffenburg-Hösbach/mkl