Unfallfahrer steigt aus, will Polizei rufen und fährt dann doch einfach weiter

Dabei blieb der Fahrer des o.g. Gespanns an dem Sattelauflieger hängen und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Der 54jährige Fahrer des Sattelzuges stieg sofort aus und sprach den Fahrer darauf an. Nach der Ansprache und der Ankündigung die Polizei verständigen zu wollen setzte der Fahrer trotzdem seine Fahrt fort, ohne seine persönlichen Daten zu hinterlassen. Am Wohnwagen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Im Zuge der Fahndung konnte das flüchtige Fahrzeuggespann mit ausländischer Zulassung nicht mehr festgestellt werden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bessenbach, A 3, Fahrtrichtung Passau/Linz. Bei der Kontrolle eines 25jährigen Lkw-Fahrers in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:00 Uhr an der Anschlussstelle Bessenbach konnte dieser keinen Führerschein vorzeigen. Nach den ersten Angaben des 25jährigen wäre der Führerschein bei einer Polizeikontrolle in den Niederlanden abhanden gekommen. Später räumte der ausländische Fahrer jedoch ein, dass er aufgrund von diversen Geschwindigkeitsüberschreitungen ein dreimonatiges Fahrverbot in Rumänien auferlegt bekommen hätte. Dies bestätigte auch eine Anfrage in seinem Heimatland. Damit ist es diesem gemäß der deutschen Fahrerlaubnisverordnung nicht erlaubt ein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug in Deutschland zu führen. Inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis dürfen im Umfang ihrer Berechtigung Kraftfahrzeuge in Deutschland führen, wenn sie hier keinen ordentlichen Wohnsitz begründen. Die Berechtigung gilt jedoch nicht, solange sie im Inland, in dem Staat, der die Fahrerlaubnis erteilt hatte oder in dem Staat, in dem sie ihren ordentlichen Wohnsitz haben, einem Fahrverbot unterliegen. Es wurde eine Sicherheitsleistung erhoben und ein Zustellungsbevollmächtigter benannt. Danach konnte der Beifahrer, welcher im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, die Fahrt fortsetzen.

Verkehrspolizei Aschaffenburg