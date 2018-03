Müllabfuhr verursacht Stromausfall

Bis zum Eintreffen eines Technikers des Stördienstes musste der geöffnete Stromkasten durch eine Streife abgesichert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 1 000 Euro.

Flucht nach Ladendiebstahl letztendlich erfolglos

Am Freitagabend, gegen 19:45 Uhr, wurde ein 25-jähriger Mann vom Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes in der City-Galerie dabei beobachtet wie er mehrere Artikel in seine Tasche einsteckte und das Geschäft verließ, ohne diese zu bezahlen. Danach wurde der Mann vom Ladendetektiv angesprochen und gebeten, zurück in den Laden zu kommen. Dieser Aufforderung kam der junge Mann nicht nach. Stattdessen riss er sich schließlich aus den Griffen des Ladendetektivs und des dazugekommenen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der City-Galerie los und rannte davon. Bei der Flucht verlor er die Tasche mit dem Diebesgut im Wert von zirka 200 Euro. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter am Hauptbahnhof durch die Polizei festgenommen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

Personengruppe beschädigte Aufsteller

Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, wurde der Polizei eine männliche Personengruppe mitgeteilt, die in der Badergasse einen Aufsteller eines dort ansässigen Geschäftes beschädigt und einen Mülleimer abgerissen hätten. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagen konnte die Gruppe nicht mehr angetroffen werden. Laut Angaben des aufmerksamen Mitteilers entfernte sich die bislang unbekannte Personengruppe über die Herstallstraße in Richtung Wermbachstraße. Einer der Täter soll einen grünen Parka mit Pelzbesatz getragen haben, ein weiterer einen roten Parka und einer der Täter wäre komplett schwarz gekleidet gewesen. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 150 Euro.

Zeugen bzw. sonstige Hinweisgeber, werden gebeten, sich mit der Polizei Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Zusammenstoß nach Fahrstreifenwechsel

Goldbach. Am frühen Freitagabend, gegen 17:00 Uhr, fuhr der 50-jährige Fahrer eines Hyundai auf der B 26, aus Goldbach kommend, in Richtung Aschaffenburg. Im zweispurigen Bereich, über der Autobahn, wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er den neben ihm fahrenden Audi, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die 67-jährige Audi Fahrerin blieb unverletzt, jedoch wurde der 70-jährige Beifahrer durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich durch den Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf zirka 21 000 Euro. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen zwischen Goldbach und Aschaffenburg.

Geparktes Fahrzeug angefahren

Kleinostheim. Im Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 17:15 Uhr wurde ein Pkw Opel in der Goethestraße angefahren, der Verursacher flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen, oder sich bei der Polizei zu melden. Der Pkw stand in der Goethestraße auf Höhe der Hausnummer 56 gegenüber einer Firma geparkt. Bei dem Opel wurde die Beifahrertüre durch den Unfall eingedrückt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 2 500 Euro.

Polizei Aschaffenburg