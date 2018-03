Frühstückstempel beschädigt: Polizei fasst Verdächtigen

Ein bislang unbekannter Täter hat dort im November und Dezember des vergangenen Jahres mehrere Fensterscheiben eingeschlagen, Eier auf den Frühstückstempel geworfen sowie diesen auch mit Graffiti beschmiert. Anfang Januar diesen Jahres konnte dann ein 34-Jähriger aus Aschaffenburg vorläufig festgenommen werden, welcher auf frischer Tat dabei ertappt wurde, wie er in diesem Bereich eine weitere Sachbeschädigung durchführte und leere Flaschen hinter das Kornhäuschen warf. Der Verdacht lag nahe, dass es sich bei diesem auch um den Täter der Sachbeschädigungsserie aus Dezember handeln könnte. Nach der Auswertung der Spuren und der guten Polizeiarbeit der Aschaffenburger Beamten wurde der 34-Jährige schließlich der Taten überführt. Der Aschaffenburger hat nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen zu erwarten.

Pkw-Fahrer übersieht Radlerin

Ein 32-Jähirger wollte am Freitagmorgen um 06:50 Uhr mit seinem Kleintransporter des Fabrikats Mercedes von der Platanenallee kommend in den Kreisverkehr zur Hofgartenstraße einfahren. Dabei übersah er eine 26-Jährige auf ihrem Fahrrad, welche bereits in diesem fuhr. Es kam zum leichten, seitlichen Kontakt zwischen dem Mercedes und dem Lenker des Rades, wodurch die junge Frau auf die Fahrbahn stürzte. Sie zog sich dadurch kleinere Verletzungen am linken Bein zu. Eine medizinische Versorgung vor Ort wurde durch sie jedoch abgelehnt. An Transporter und Fahrrad entstand jeweils ein minimaler Schaden in Höhe von insgesamt rund 60 Euro.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Freitagmorgen um kurz nach 04:00 Uhr wurde ein Nissan in der Hanauerstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten bei dem 27-Jährigen Fahrer Alkohol in der Atemluft fest. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von rund 0,8 Promille ergab, wurde die Weiterfahrt unterbunden und der junge Mann auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg gebracht. Dort wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Im Anschluss konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Er hat nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Kleinostheim. Am frühen Freitag um 00:15 Uhr wurde ein Opel in der Aschaffenburger Straße von einer Streife des Operativen Ergänzungsdienstes der Aschaffenburger Polizei einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Weil der 19-jährige Fahrer ein sehr langsames Verhalten an den Tag legte und die Anzeigen auf den Konsum von Betäubungsmittel nicht von der Hand zu weisen waren, wurde er diesbezüglich befragt. Da er dann zugab vor wenigen Stunden einen Joint konsumiert zu haben, wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Pkw-Schlüssel sichergestellt. Der 19-Jährige musste die Beamten auf die Wache begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Den Opel-Fahrer erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Wildunfall

Rothenbuch. Zu einer Kollision zwischen einem Wildschwein und einem VW kam es am Freitag gegen 05:20 Uhr auf der Staatsstraße 2317. Der Pkw war dort in Richtung Rothenbuch unterwegs, als die Sau auf die Fahrbahn lief. Im Anschluss rannte sie jedoch zurück in den Wald. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Betäubungsmittel aufgefunden

Goldbach. Bei einer Streifenfahrt am Donnerstag um 19:15 Uhr des Operativen Ergänzungsdienstes der Aschaffenburger Polizei, fiel den Beamten am Waldrand in der Kapellenstraße ein junges Pärchen auf. Auf Nachfrage gaben die beiden an, einen Spaziergang zu machen. Da die Ordnungshüter jedoch das Gefühl hatten, dass es sich hier um eine Ausrede handelte und das Paar auch ein äußerst nervöses Verhalten zeigte, wurden sie in Bezug auf Rauschgift befragt. Der 18-Jährige Mann knickte ein und gab freiwillig eine geringe Menge Marihuana an die Polizisten heraus. Seine 19-jährige Begleiterin hatte kein Betäubungsmittel dabei. Das Rauschgift wurde sichergestellt und der 18-Jährige musste die Streife auf die Dienststelle begleiten, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Im Anschluss konnte er die Polizeiwache wieder verlassen.

Graffiti-Schmiererei

Mainaschaff. Ein Unbekannter Täter hat zwischen Donnerstag 17:30 Uhr und Freitag 07:00 Uhr an die Gebäudewand einer Sanitärfirma in der Bergstraße in roter Farbe „SCUSA TI PENSO“ geschrieben. Der Satz ist circa 130 mal 140 Zentimeter groß. Die Kosten für die Reinigung belaufen sich auf rund 2000 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizei Aschaffenburg