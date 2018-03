Opel nach Unfall bei Rohrbrunn schrottreif

Gegen 17.30 Uhr hat sich am Montag ein 27-jähriger Opel-Fahrer auf der Staatsstraße von Rohrbrunn in Richtung Aschaffenburg mit seinem Fahrzeug überschlagen. In Höhe des Forsthauses Echterspfahl kam der junge Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und landete auf dem Dach. Der Opel wurde durch Feuerwehr Weibersbrunn wieder auf die Räder gestellt. Der betroffene Autofahrer wurde vom Rettungsdienst untersucht. Nach ersten Erkenntnissen blieb er unverletzt. Das Fahrzeug hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. rah