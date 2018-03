Schwerer Unfall auf der A3

Bei dem Unfall in Fahrtrichtung Frankfurt wurden mehrere Personen zum Teil schwer verletzt. Fünf Fahrzeuge wurden soweit zerstört, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die A3 musste in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt werden, der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn umgeleitet. Der Unfallhergang war am Abend noch unklar. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.

rah