Betrunkene 58-Jährige baut Unfall

Eine 58-Jährige befuhr am Montag, gegen 14 Uhr, die B 469 in Fahrtrichtung Seligenstadt. An der Abfahrt nach Stockstadt geriet sie dann mit ihrem Subaru nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr den dortigen Grünstreifen. Sie verlor die Kontrolle über ihren Wagen und durchbrach die Leitplanke. Der Subaru überschlug sich im weiteren Verlauf einmal und kam schließlich auf einem neben der Bundesstraße befindlichen Lagerplatz auf den Rädern wieder zum Stehen. Die 58-Jährige erlitt durch den Unfall eine Prellung der Schulter und kleinere Abschürfungen; verweigerte jedoch eine medizinische Versorgung durch einen Rettungsdienst. Am Pkw und der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Der Subaru musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem massiven Alkohol in der Atemluft der Subaru-Fahrerin fest. Ein Atemalkoholtest war jedoch vor Ort nicht durchführbar. Daher wurde die Dame zu einer Ärztin gebracht, welche eine Blutentnahme durchführte. Die Subaru-Fahrerin hat nun mit einem Entzug ihrer Fahrerlaubnis und einer Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol zu rechnen.

Zwei Graffit-Schmierereien

Aschaffenburg. Zwischen Freitag, 18:30 Uhr und Samstag, 06:00 Uhr hat ein unbekannter Täter an die Hauswand eines Privatanwesens in der Schulstraße drei Graffiti-Tags in schwarzer Farbe gesprüht. Zwei davon sind unleserlich, bei dem Dritten handelt es sich um die Abkürzung „ACAB“. Die Reinigungskosten belaufen sich hier auf circa 50 Euro. Rund 200 Euro hoch sind die Kosten für die Reinigung des zweiten Graffiti-Vorfalls. Dieser ereignete sich zwischen Montag, 17:45 Uhr und Dienstag, 09:30 Uhr. In dieser Zeit sprühte ebenfalls ein unbekannter Täter, diesmal in silberner Farbe, einen unleserlichen Tag auf das Schild einer Autowerkstatt in der Beckerstraße. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Vorfahrtsunfall mit hohem Sachschaden

Hösbach. Nach einem Vorfahrtsverstoß am Dienstagmorgen, kurz nach 08:00 Uhr in der Talstraße, ist an den beiden beteiligten Pkw ein Gesamtschaden in Höhe von rund 13.000 Euro entstanden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Demnach wollte eine 40-Jährige mit ihrem Mercedes von der Talstraße in Richtung Ankerstraße fahren. An der Kreuzung zur Flemingstraße nahm sie dann einer 42-Jährigen in ihrem Dacia die Vorfahrt, welcher aus dieser kam und in Richtung Scheiblerstraße unterwegs war. An der Kreuzung gilt die Regel „Rechts vor Links“. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wildunfall

Großostheim-Pflaumheim. Zu einer Kollision zwischen einem Reh und einem Porsche kam es am Montag, gegen 22:20 Uhr, auf der Kreisstraße AB 1. Der Pkw fuhr dort in Richtung Mömlingen, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Der Porschefahrer versuchte noch auszuweichen. Dies gelang jedoch nicht und es kam dadurch nicht nur zur Kollision mit dem Reh, sondern auch mit einen Baum am Straßenrand. Der junge Fahrer blieb unverletzt, der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Das unfallverursachende Reh ist flüchtig.

bak/Polizei Aschaffenburg