Fahrerloses Auto kollidiert mit Fahrrad

Der 44-Jährige hatte keine Möglichkeit mehr auszuweichen und wurde vom Heck des Fords erwischt. Er stürzte auf die Fahrbahn, zog sich eine Fraktur am rechten Arm zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Unfalls war das unsachgemäße Abstellen des Pkw. Dieser wurde kurz vorher in der Garage des dortigen Anwesens geparkt. Da weder die Handbremse gezogen noch ein Gang eingelegt war, konnte sich der Ford auf dem leicht abschüssigen Gelände selbständig machen. Auf seiner Fahrt durchbrach er vorher noch die Grundstücksmauer und überfuhr ein Hydranten-Schild. Der entstandene Sachschaden an Pkw und „Pedelc“ wird insgesamt auf rund 2300 Euro geschätzt.

Unfallflucht

Ein unbekanntes Fahrzeug ist zwischen Samstag, 21:30 Uhr und Sonntag, 13:30 Uhr an einem geparkten VW hängen geblieben und hat so an diesem einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro verursacht. Der weiße Golf stand in der Zeit ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Lohmühlstraße und hatte am Sonntag einen frischen Schaden auf der linken Fahrzeugseite.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Drogenfahrt

Am Sonntag, gegen 12:00 Uhr, wurde ein Renault im Lorbeerweg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten dann bei dem 22-jährigen Fahrer fest, dass er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Da ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf THC reagierte, wurde der junge Mann kurzerhand in die gegenüberliegende Polizeidienststelle gebracht, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und der 22-Jährige hat nun mit einer Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss zu rechnen.

Zwei Außenspiegel gestohlen

Unabhängig voneinander wurde am Wochenende von je einem unbekannten Täter an zwei Pkw jeweils der rechte Außenspiegel entwendet.

Zwischen Freitag, 22:30 Uhr und Montag, 09:00 Uhr liegt der Tatzeitraum von der einen Tat. In dieser Zeit stand ein VW am Fahrbahnrand in der Lilienthalstraße. Als der Besitzer am Montagmorgen zu seinem silbernen Caddy kam, war der Spiegel nicht mehr auffindbar. Die Schadenshöhe liegt bei rund 300 Euro.

Die zweite Tat kann zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Sonntag, 02:55 Uhr eingegrenzt werden. Hier stand ein VW-Bus auf einem öffentlichen Parkplatz vor der Maintalhalle in der Jahnstraße im Stadtteil Obernau. Auch an diesem „Multivan“ wurde der rechte Außenspiegel abmontiert und gestohlen. Der Spiegel hatte einen Wert von circa 200 Euro.

Ob es zwischen den beiden Taten eine Verbindung gibt muss nun durch die Sachbearbeiter des Ermittlungsdienstes geklärt werden.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft

Waldaschaff. Ein unbekannter Täter ist im Laufe des Wochenendes, zwischen Samstag, 13:30 Uhr und Montag, 09:30 Uhr in ein Mobilfunkgeschäft in der Aschaffenburger Straße eingebrochen. Um in den Verkaufsraum zu gelangen, hebelte der Einbrecher ein Fenster zur Straßenseite auf. Entwendet wurden eine Geldkassette mit einem unteren, dreistelligen Bargeldbetrag, sowie ein HTC Vorführgerät. Der entstandene Sachschaden am Fenster liegt bei etwa 1000 Euro.

Hinwiese zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Drogenaufgriff

Goldbach. Am Sonntag, um kurz nach 18:00 Uhr, fielen einer Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg zwei parkende Pkw in der Unterafferbacher Straße auf. Diese standen auf einem öffentlichen Parkplatz. Die Fahrer und Beifahrer saßen jeweils in ihren Wägen. Bei der Kontrolle des Opels und des VWs stellten dann die Beamten eindeutig in beiden Fahrzeugen den Geruch von Marihuana fest. Auch das Verhalten der 19- und 18-jährigen Fahrer deutete auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmittel hin. Dies wurde ebenso durch manuelle Drogentests bestätigt. Da der Verdacht daher nahe lag, dass sie nicht mehr fahrtüchtig sind, wurden beide Pkw-Schlüssel präventiv sichergestellt. Im VW des jüngeren Mannes fanden die Ordnungshüter zudem noch eine geringe Menge des bereits gerochenen Rauschgifts. Dieses wurde ebenfalls sichergestellt und der VW-Fahrer hat eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmittel zu erwarten.

Polizei Aschaffenburg