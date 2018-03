31-Jähriger nach Unfallflucht in Großostheim ermittelt

Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub, ohne den Eigentümer oder die Polizei über seinen Faux Pas in Kenntnis zu setzen. Dummerweise verlor er infolge der Kollision sein vorderes Kennzeichen, so dass er leicht zu ermitteln war. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von schätzungsweise 3.000,- Euro, der Schaden an der Mauer wird auf ca. 500,- Euro beziffert.

Spiegelberührung im Vorbeifahren

Aschaffenburg. Am Samstagmorgen, gegen 11:20 Uhr, kam es in der Obernauer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 49-Jährige hatte dort, auf Höhe der Hausnummer 54, ihren Pkw, Mercedes, abgestellt. Später musste die Dame feststellen, dass ein Unbekannter, offenbar im Vorbeifahren, den linken Außenspiegel touchiert und beschädigt hat. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt. Sollten Zeugen Angaben zum Unbekannten, bzw. zu dessen Fahrzeug machen können, werden diese gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Lkw zu hoch für die City-Galerie

Aschaffenburg. Unterschätzt hat am Samstag, gegen 12:20 Uhr, der 21-jährige Lenker eines Mercedes-Kleintransporters die Höhe seines Fahrzeugs. Der junge Mann wollte mit dem Klein-Lkw in der Ernsthofstraße in das Parkhaus der City-Galerie einfahren und stieß dort gegen die Decke. Hierbei entstanden Schäden in Höhe von schätzungsweise 6.000,- Euro.

Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer beobachtet Unfallflucht

Aschaffenburg. Am späten Samstagabend, gegen 22:10 Uhr, teilte ein aufmerksamer Fußgänger der Polizei in Aschaffenburg mit, dass soeben ein VW Polo in der Wermbachstraße über einen Verkehrsinsel gefahren und hierbei ein Verkehrszeichen beschädigt worden sei. Bis zum Eintreffen einer Streife der Aschaffenburger Polizei, hatte sich der Unfallverursacher jedoch bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Durch die Angaben des Mitteilers, konnte die Anschrift des Fahrzeughalters jedoch schnell ermittelt werden. Dieser konnte zu Hause angetroffen werden. Da er angab, selbst nicht mit dem Pkw unterwegs gewesen zu sein, wurde umgehend die hiesige Staatsanwaltschaft in die Ermittlungen eingebunden. Diese ordnete die Beschlagnahme mehrerer Gegenstände, unter anderem des Fahrzeugs, an, um diese spurentechnisch zu untersuchen.

Der Fahrzeughalter, der trotz seines Leugnens im Verdacht steht, den Polo selbst gefahren zu sein, musste sich, aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung, ein Vortest ergab 1,86 Promille, einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein ist er zunächst los. Für die weiteren Ermittlungen dürften noch zwei bislang unbekannte Zeugen von Bedeutung sein, die der Mitteiler an der Unfallstelle gesehen hatte. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Unbekannte zerstören Lampen einer Gaststätte

Aschaffenburg. Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg stellte am frühen Sonntagmorgen fest, dass im Laufe der Nacht im Außenbereich einer Gaststätte in der Frohsinnstraße mehrere Lampen zerstört wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens in noch nicht bekannt. Ebenso unbekannt sind die Verursacher des Schadens, so dass für die die weiteren Ermittlungen Zeugenhinweise aus der Bevölkerung erbeten werden.

Jugendlicher mit über zwei Promille vor Gaststätte gestürzt

Aschaffenburg. Am Sonntagmorgen, gegen 01:45 Uhr, musste der Rettungsdienst einen 17-Jährigen vor einer Gaststätte in der Erbsengasse behandeln, der aufgrund seiner hohen Alkoholisierung gestürzt ist und sich eine Kopfplatzwunde zugezogen hat. Da die Rettungskräfte hierbei Behinderungen ausgesetzt waren, musste eine Streife der Polizei hinzugerufen werden. Diese musste einem 18-jährigen Störenfried einen Platzverweis aussprechen. Ganz einverstanden war der junge Mann mit der Maßnahme jedoch nicht, was ihn letztendlich zu unflätigen Kommentaren verleitete. Gegen ihn, wird nun wegen Beleidigung ermittelt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Inhaber der Gaststätte eingeleitet, der sich augenscheinlich nicht an die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes gehalten hat.

23-Jähriger beim Ladendiebstahl erwischt

Aschaffenburg. Lange Finger hatte ein 23-jähriger Düsseldorfer am Samstagnachmittag in einem Dorgeriemarkt in der City-Galerie. Abgesehen hatte er es auf zwei hochwertige Parfüms im Gesamtwert von fast 200,- Euro. Glücklicherweise konnte er von einem Ladendetektiv beobachtet werden, als er gerade die Produkte seiner Begierde in den mitgeführten Rucksack steckte und anschließend den Kassenbereich verließ. Der Ladendetektiv nahm den Mann daraufhin fest und übergab einer hinzugezogenen Streifenbesatzung.

20.000,- Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Weibersbrunn. Ein 44-jähriger Dodge-Fahrer, der am Samstag gegen 13:45 Uhr, von Bischbrunn kommend in Fahrtrichtung Rohrbrunn auf der Staatstraße 2312 unterwegs war, musste seinen Pkw auf einem abfälligen Teilstück verkehrsbedingt abbremsen. Dies wurde von der 33-jährigen Audi-Fahrerin, die unmittelbar dahinter in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, zu spät wahrgenommen, so dass es zu einem Auffahrunfall kam. Hierbei entstanden erhebliche Sachschäden an beiden Fahrzeugen, die zunächst auf ca. 20.000,- Euro beziffert werden. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten. Der Audi war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unfallflucht in Stockstadt

Stockstadt. Eine weitere Unfallflucht, dieses Mal in der Gutenbergstraße in Stockstadt, ereignete sich gegen 14:30 Uhr. Ein dort abgestellter Mitsubishi wurde offenbar von einem vorbeifahrenden Kleintransporter gestreift, so dass ein Schaden von ca. 1.000,- Euro entstanden ist. Da auch in diesem Fall vom Unfallverursacher nichts bekannt ist, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Einmündungsbereich gerutscht

Stockstadt. Einem 39-jährigen BMW-Fahrer wurden am Samstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, die winterlichen Straßenverhältnisse zum Verhängnis. Der Mann war mit dem Pkw in der Taunusstraße unterwegs, kam vor der Einmündung zur Industriestraße ins Rutschen und geriet infolgedessen in den Einmündungsbereich wo es zu einer Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Omnibus eines 54-Jährigen kam. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 5.000,- Euro. Verletzt wurde niemand.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg