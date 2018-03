Glas umgeworfen - Schlag ins Gesicht

Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, gerieten in einer Gaststätte in der Würzburger Straße ein 65-jähriger und ein 18-jähriger Mann aufgrund eines umgeworfenen Glases in Streit. Dabei schlug der 65-jährige Mann seinem jüngeren Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen im Gesicht, musste aber nicht medizinisch behandelt werden. Der 65-jährige Angreifer war mit knapp 1,6 Promille deutlich alkoholisiert. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Schlechte reifen, glatte Straße - 5500 Euro Sachschaden

Aschaffenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 04:30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Pkw Opel die Goldbacher Straße und wollte in die Elisenstraße einfahren. Bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr verlor der junge Mann aufgrund von Schneeglätte und mangelhafter Bereifung die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem Pkw VW einer 23-jährigen Frau aus Aschaffenburg. Der Pkw VW der Frau musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf ca. 5500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher muss nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

Mit Alkohol am Steuer

Aschaffenburg. IAm frühen Samstagmorgen, gegen 02:30 Uhr, wurde ein 33-jähriger Mann am Breslauer Platz mit seinem Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hier konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Mann musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr ist nun die Folge.

Elektrofahrrad am Bahnhof entwendet

Aschaffenburg. IEin 26-jähriger Mann stellte in der Zeit vom 27.02.2018 bis 02.03.2018 sein schwarz-graues Elektrofahrrad am Fahrradstellplatz am Hauptbahnhof in der Ludwigsstraße ab. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Als der Mann am Freitag sein Fahrrad wieder abholen wollte, konnte er es nicht mehr auffinden. Der Wert des Elektrofahrrades wird mit 1000 Euro angegeben. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Auto gerammt und geflüchtet

Großostheim. Am Samstag, gegen 00:30 Uhr, befuhr eine 20-jährige Frau mit ihrem Pkw die Straße „Am Kirchberg“. Als sie nach links in die Mühlstraße abbiegen wollte, bemerkte sie einen Knall im Bereich des Fahrzeughecks. Als die Frau anhielt um nach der Ursache des Geräusches zu sehen, stellte sie einen Schaden auf der rechten Fahrzeugseite fest. Der bislang unbekannte Verursacher ist offensichtlich mit seinem Fahrzeug aus der „Zieglershohle“ gefahren und hat dabei die Kontrolle verloren. Dabei rutschte er wohl aufgrund der Fahrbahnglätte gegen das Heck des Pkws der jungen Frau. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg