Reifensatz und Fahrrad aus Großostheimer Tiefgarage gestohlen

Die Garage gehört zu mehreren Anwesen in der Kunostraße. Das Fahrrad war zudem mit einem Schloss gesichert.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet

Aschaffenburg. Am Donnerstagnachmittag ereigneten sich im Stadtgebiet Aschaffenburg zwei Unfälle, bei welchem beide Male das verursachende Fahrzeug von der Unfallstelle fuhr. Zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde in der Gänsruh ein Audi beschädigt. Dieser stand am Fahrbahnrand und hatte einen frischen Streifschaden im Lack am hinteren, rechten Kotflügel. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Circa 300 Euro hoch ist der Schaden an einem VW, welcher ebenfalls von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt wurde. Der schwarze Passat stand zwischen 13:20 Uhr und 14:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Lange Straße. Der Streifschaden befindet sich an der hinteren, rechten Stoßstange.

Wildunfall

Weibersbrunn. Zu einer Kollision zwischen einem VW und einem Reh kam es am Dienstag gegen 19:30 Uhr auf der Staatsstraße 2308. Kurz vor dem Ortseingang nach Weibersbrunn lief das Tier auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw tödlich erfasst. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1200 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg