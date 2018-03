Pkw-Fahrerin übersieht Fußgängerin

Eine 91-Jährige wollte am Mittwoch gegen 10:20 Uhr mit ihrem Opel von der Weißenburger Straße nach links in Richtung Friedrichstraße abbiegen. Beim Umschalten auf Grünlicht fuhr die Opel-Fahrerin an und bog ab. Dabei übersah sie jedoch eine 61-Jährige, welche zu Fuß über den dortigen Fußgängerüberweg laufen wollte. Auch sie hatte Grünlicht. Die Pkw-Fahrerin hätte ihr den Vorrang gewähren müssen. Die 61-Jährige wurde durch den Pkw erfasst und jedoch nur leicht verletzt. Sie gab an, selbständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Am Pkw entstand kein Schaden.

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Mittwoch gegen 10:45 Uhr kam es in der Großostheimer Straße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei BMW. Demnach wollte ein 32-Jähriger mit seinem BMW von der Großostheimer Straße in stadteinwärtiger Richtung nach links in den Tannenweg abbiegen. Auf Grund von Gegenverkehr musste er jedoch abbremsen. Dies erkannte eine 18-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem BMW auf das Heck des vor ihr fahrenden Pkw des 32-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein massiver Schaden in gesamter Höhe von rund 10.000 Euro. Die beiden Fahrzeugführer wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Mit präparierter Tasche Ware in Wert von rund 460 Euro entwendet

Ein Pärchen hat am Mittwoch gegen 13:30 Uhr eine Diebestour durch ein Kaufhaus in der City Galerie in der Fabrikstraße zurückgelegt. Sie haben jedoch ihre Rechnung ohne den Ladendetektiv gemacht, welcher den 33-Jährigen und seine 30-jährige Begleiterin bei ihrer Tat beobachtete. Der Mann nahm unter anderem mehrere Parfümfläschchen aus dem Regal und steckte sie in die Umhängetasche seiner Freundin. Der Detektiv nahm die Zwei schließlich nach Verlassen des Ladens fest und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei auf.

Bei der Durchsicht der Tasche und der Durchsuchung des Diebes-Duos kam dann Ware im Wert von rund 460 Euro zum Vorschein. Neben dem Parfüm waren in der Tasche Herrenunterwäsche, Damenoberbekleidung und Kinderkleidung. Zudem hatte der Mann noch zwei weitere Polo-Shirts unter seiner Jacke versteckt. Ohne die guten Augen des Detektivs wäre die Tat jedoch wahrscheinlich nicht aufgefallen. Das Paar hatte die Tasche nämlich so präpariert, dass die Diebstahlsicherung am Ladenausgang nicht angeschlagen wäre. Zudem hatten sie Werkzeuge dabei, mit welchen die Sicherungen an der Ware entfernt werden konnte.

Das Duo wurde schließlich zur weiteren Abklärung auf die Dienststelle gebracht. Da beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung an. Nachdem sie dann noch erkennungsdienstlich behandelt wurden, konnten sie die Polizeiinspektion Aschaffenburg wieder verlassen.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht - Beifahrerin verletzt

Goldbach

Ein 82-Jähriger befuhr am Mittwoch um 22:30 Uhr mit seinem Skoda das Ortsgebiet von Goldbach. Mit ihm im Fahrzeug saß seine 78-jährige Ehefrau. Kurz vor der Abzweigung zu einer untergeordneten Straße übersah er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Renault und kollidierte mit diesem. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von je circa 3000 Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Seine Ehefrau hingegen erlitte eine Prellung im Brustbereich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann Alkohol in der Atemluft des 82-Jährigen fest. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von über einer Promille ergab, musste der Skoda-Fahrer die Polizeistreife auf die Dienststelle begleiten, wo eine Ärztin eine Blutentnahme durchführte. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und er hat nun zudem eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol zu erwarten.

Diebstahl aus Pkw

Mespelbrunn

Ein Unbekannter hat bereits letzte Woche in der Nacht zwischen Mittwoch 19:00 Uhr und Donnerstag 09:00 Uhr aus einem eigentlich abgeschlossenen VW eine Geldbörse mit rund 300 Euro Bargeld und sämtlichen Dokumenten gestohlen. Der graue Tiguan stand in der Nacht auf öffentlichen Verkehrsgrund in der Hauptstraße. Der Geldbeutel war im Handschuhfach verstaut. Als der Besitzer am Donnerstagmorgen in seinen Wagen stieg hat er zudem festgestellt, dass der Sicherungskasten in seinem Pkw offen stand. Wie der Täter jedoch den Wagen geöffnet hat muss noch ermittelt werden. Beschädigungen am VW waren nicht erkennbar.

Geldbeutel aus Rucksack gestohlen

Großostheim

Ebenfalls ein unbekannter Täter hat am vergangenen Samstag zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr einen Geldbeutel aus einem Rucksack gestohlen. Der 53-jährige Träger war in der Zeit in einem Supermarkt in der Raiffeisenstraße einkaufen. Über einen möglichen Täter konnte er jedoch keine Angaben machen. In der Börse waren neben circa 15 Euro Bargeld noch sämtliche Ausweisdokumente des Mannes.

Pkw zerkratzt

Goldbach

Am Montag zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr hat ein unbekannter Täter den Lack eines Porsches verkratzt. Der schwarze Pkw stand in der Zeit am Fahrbahnrand in der Aschaffenburger Straße und wies bei Rückkunft der Besitzerin einen frischen Kratzer auf der Beifahrerseite auf. Die Schadenshöhe liegt bei rund 4000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

vd/Polizei Aschaffenburg