Einbrecher entkommt unerkannt

Die Polizeiinspektion Alzenau hat die ersten Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hat sich der Einbruch in das Einfamilienhaus in der Händelstraße im Zeitraum zwischen 09.00 Uhr und 17.45 Uhr ereignet. Der Täter öffnete gewaltsam das Wohnzimmerfenster, um ins Innere des Anwesens zu gelangen. Bei der Durchsuchung der Wohnräume fielen dem Einbrecher unter anderem zwei Schmuckstücke in die Hände. Er verschwand mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Da sich der Einbruch offenbar am helllichten Tag ereignet hat, hoffen die Ermittler nun auch darauf, dass möglicherweise Anwohner etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 bei der Polizeiinspektion Alzenau zu melden.

vd/Polizei Unterfranken