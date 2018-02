Kinder brechen durchs Eis

Der See hat derzeit eine Wassertiefe von knapp einem Meter. Glücklicherweise konnten sich die Jungs auf die Ruineninsel retten. Durch die Feuerwehr Aschaffenburg wurden beide von dort an „Land“ zurück gebracht. Beide waren leicht unterkühlt, aber unverletzt. Die Polizei Aschaffenburg warnt ausdrücklich vor dem Betreten von Natureisflächen. Die Eisschicht reicht derzeit nicht für Aktivitäten jedweder Art aus. Es besteht akute Lebensgefahr!

Unfallflucht

In der Zeit von Samstag, 18:30 Uhr, bis Sonntag, 15:30 Uhr, wurde ein blauer Mercedes von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der rechten, vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Fremdschaden von cirka 1.500 Euro. Als Unfallstelle kommen sowohl das erste Untergeschoss im Parkhaus Alexandrastraße, als auch Kleinostheim, Am Wingert, in Frage.

Lack zerkratzt

Auf dem Geschwister-Scholl-Platz wurde zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, die rechte Fahrzeugseite eines schwarzen Pkw Audi A5 von einem unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der angegebene Sachschaden beläuft sich auf cirka 1.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher/Täter erbittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

Gaststättenkontrolle

Am frühen Sonntagmorgen um 05:15 Uhr kontrollierten zwei Polizeistreifen und das Ordnungsamt eine Gaststätte in der Würzburger Straße. Hierbei konnte festgestellt werden, dass sich im Lokal noch weit über 20 Personen befanden, die trotz der „Putzstunde“ zwischen 5 und 6 Uhr noch bewirtet wurden. Außerdem war ein Geldspielautomat in Betrieb und mehrere Gäste rauchten in der Kneipe. Nach der Feststellung der Personalien der Verantwortlichen wurden die Personen der Örtlichkeit verwiesen und die Wirtschaft geschlossen. Anzeige wegen diverser Verstöße nach dem Gaststättengesetz und der Spieleverordnung wird erstattet.

Vorfahrtsunfall

Stockstadt

Am Sonntag gegen 14 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Hyundai die Friedrich-Ebert-Straße. An der Kreuzung zur Dessauer Straße missachtete der 70-jährige Fahrer eines Pkw VW ihre Vorfahrt. In der Kreuzung kam es zur Kollision beider Autos, wobei ein Gesamtschaden von 7.500 Euro entstand. Der Hyundai war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

