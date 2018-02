Nach Überfall in Großostheim: Verdächtiger festgenommen

Die Ermittlungen haben ergeben, dass der Mann gegen 10.15 Uhr das Casino betrat und offenbar eine silberfarbene Schusswaffe aus seiner Hosentasche zog. Anschließend griff er in die Kasse und stahl daraus einige hundert Euro Bargeld. Er verließ die Spielothek und flüchtete mit einem Motorroller in Richtung Stockstadter Weg. Bei der Fahndung nach dem Täter setzte die Polizei einen Hubschrauber und Spürhunde ein. »Mittlerweile haben wir einen Verdächtigen festgenommen. Weitere Informationen folgen nach einer Absprache mit der Staatsanwaltschaft«, sagte Polizeisprecher Björn Schmitt am Sonntag. mci