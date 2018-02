Dabei wurde ein Teilstück der Begrenzung nach rechts in die Abfahrt zur Großostheimer Straße verschoben. Ein BMW, der zu diesem Zeitpunkt auf gleicher Höhe die Abfahrtspur befuhr, konnte dem Betonteil nicht mehr ausweichen und wurde auf der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Im Fahrzeug der Unfallverursacherin erlitt eine 14-jährige Beifahrerin durch den Aufprall eine Nackenverletzung sowie eine Verletzung an der Nase. Sie musste durch den Rettungsdienst in die Kinderklinik verbracht werden.

Da die Unfallverursacherin an der Unfallstelle auf die Beamten einen alkoholisierten Eindruck machte, wurde sie zur Dienststelle verbracht. Dort ergab ein Alkoholtest einen Wert von über 3 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der nicht mehr fahrbereite VW Caddy wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6200 Euro.

Stadt Aschaffenburg

Kriminalitätsgeschehen

Pkw-Aufbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Hof eines Anwesens in der Burchardtstraße das hintere linke Dreiecksfenster eines Opel Zafira eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde eine braune Winterjacke der Marke Schöffel sowie zwei Shirts entwendet. Schaden 370 Euro.

Diebstahl eines Mountain-Bikes

Vermutlich im Laufe der letzten Woche wurde aus einer unverschlossenen Garage eines Einfamilienhauses in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ein weißes Mountain-Bike der Marke Cannondale, an dem ein Trainingscomputer der Marke Garmin angebracht war, entwendet.

Schaden 1500 Euro.

Diebstahl von Werkzeugen aus Garage

Aus einer unverschlossenen Garage eines Anwesens in der Merlostraße wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag diverse Werkzeuge, zwei Bohrmaschinen sowie vier Autoreifen entwendet. Wert des Diebesgutes 600 Euro.

Kreis Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Unfallflucht - geparkter Pkw Seat beschädigt

Haibach. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Bayernstraße ein geparkter Pkw Seat Ibiza angefahren und an der Fahrertüre sowie am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 3000 Euro zu kümmern.

Unfallflucht - geparkter Pkw VW Touran beschädigt

Stockstadt. Am Samstag, in der Zeit von 09.50 bis 10.30 Uhr wurde auf dem Aldi-Parkplatz in der Taunusstraße ein VW Touran, vermutlich beim Ausparken, an der hinteren Stoßstange beschädigt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher, der vermutlich am Heck seines Fahrzeuges beschädigt sein müsste, von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern.

Unfallflucht - geparkter Pkw Honda beschädigt

Mainaschaff. Am Samstag, in der Zeit von 11.40 bis 17.50 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Saunabetriebes in der Johann-Dahlem-Straße ein Pkw Honda Accord, vermutlich beim Ausparken, an der Beifahrertüre beschädigt. Schaden 1500 Euro.

mkl/Polizei Aschaffenburg