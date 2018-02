Wasserrohrbruch legt Verkehr in Damm lahm

Im Aschaffenburger Stadtteil Damm ist es am frühen Samstagmorgen zu einem Rohrbruch in einer Hauptwasserleitung in der Kahlgrundstraße gekommen. Dies bestätigte Matthias Weigand, Leiter der Wasserversorgung bei der Aschaffenburger Versorgungs-GmbH (AVG), auf Anfrage unseres Medienhauses. Gegen 3.30 Uhr erhielten Stadtwerke, Feuerwehr und Polizei die Meldung, dass in der Kahlgrundstraße Wasser auf den Gehweg austritt. Die Asphaltoberfläche wurde mit einem Bagger aufgerissen, um die nötigen Reparaturen an der Wasserleitung durchführen zu können.

Glatteis sorgt für Großeinsatz

»Es handelt sich hierbei um eine Transportleitung und keine Versorgungsleitung. Die Haushalte wurden nicht vom Wassernetz abgeschnitten«, so Weigand, der sich vor Ort ein Bild über die Lage machte. »Die eisigen Temperaturen haben uns Probleme bereitet, das ausgelaufene Wasser war sofort gefroren. Mehrere Streufahrzeuge haben dafür gesorgt, dass das Glatteis schnell wieder abtaute.« Die genaue Ursache des Wasserrohrbruchs ist im Moment noch nicht bekannt, der Betreiber geht von einem Materialschaden aus. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf weit über zehntausend Euro. Die Kahlgrundstraße blieb am Samstag bis zum späten Nachmittag im Bereich der Kreuzung Aschaffstraße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich über Glattbach umgeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Seit Samstagabend ermöglicht eine Ampelschaltung Autofahrern das halbseitige Befahren der Strecke.

In den kommenden Tagen sind noch immer ein Bauunternehmen, das städtische Tiefbauamt und die AVG mit den Reparaturarbeiten beschäftigt. Wie lange die Sperrung bestehen bleibt, ist laut Weigand bislang unklar.

mci