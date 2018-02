Hoher Schaden bei Auffahrunfällen

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitagabend gegen 18:45 Uhr in der Hanauer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 52 musste die 36-jährige Fahrerin eines VW Golfs verkehrsbedingt anhalten. Ein 27-Jähriger, der mit seinem Skoda Fabia unmittelbar hinter ihr in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, nahm die Situation zu spät wahr und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden in der Front, bzw. im Heck. Ersten Schätzungen zufolge, dürfte die Gesamtschadenshöhe mindestens 3.000,- Euro betragen. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten.

Im Berufsverkehr nicht aufgepasst und aufgefahren

Am Freitag, gegen 15:35 Uhr, befuhr der 23-jährige Fahrer eines Opel Astra die Großostheimer Straße stadteinwärts. Als er sein Fahrzeug, aufgrund des zähflüssigen Verkehrs abbremsen musste, fuhr ihm der nachfolgende, gleichaltrige Fahrer eines BMW auf. Es entstanden hierbei Sachschäden von insgesamt ca. 6.000,- Euro. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Gespann zu hoch für die Bahnunterführung in Nilkheim

Erhebliche Verkehrsbehinderungen verursachte am Freitag, gegen 13:00 Uhr, der 37-jährige Fahrer eines Lkw-Gespanns vor der Bahnunterführung in der Großostheimer Straße. Aufgrund der Höhe seiner Fahrzeugkombination war es dem stadteinwärts fahrenden Mann nicht möglich, seine Fahrt fortzusetzen. Entsprechende Beschilderungen wurden von ihm missachtet. Nachdem es ihm durch verkehrsregelnden Maßnahmen einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg ermöglicht wurde, sein Gespann zu wenden, musste der aus Lettland stammende Mann für den Verkehrsverstoß eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500,- Euro hinterlegen. Zudem droht ihm ein einmonatiges Fahrverbot.

Anwohner filmt jugendlichen Sprayer

Einem aufmerksamen Anwohner der Berliner Allee gelang es am Freitag, gegen 18:00 Uhr, einen jungen Mann zu filmen, der gerade im Begriff war, einen abgestellten Wohnanhänger mit einem Graffiti zu „verzieren“. Nachdem dies dem scheinbar Jugendlichen aufgefallen war, beendete er seine Versuche, sich künstlerisch zu betätigen und ergriff die Flucht. Mehrere Streifenbesatzungen der PI Aschaffenburg fahndeten erfolglos nach dem Täter. Diesbezügliche Ermittlungen wurden bereits aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte ca. 100,- Euro betragen.

vd/Polizei Aschaffenburg