Unbekannter grapscht Frau an Hintern

Eine 38-Jährige ist am Freitag gegen 11:00 Uhr auf dem Stockstadter Weg in Richtung Darmstädter Straße gelaufen. Auf Höhe des dortigen Waldfriedhofes trat ein ihr unbekannter Mann hinter sie und fasste ihr unvermittelt und ohne Grund an den Hintern. Im Anschluss lief der Unbekannte ohne weiteren Kommentar auf den Friedhof und tauchte nicht wieder auf. Eine Fahndung seitens der Polizei blieb erfolglos. Die Dame kannte den Mann nicht und hatte ihn auch zuvor noch nie gesehen. Dieser konnte von ihr wie folgt beschrieben werden: Er war etwa 28-30 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß und hatte eine athletische Figur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke und einer himmelblauen Jeans im sogenannten „Used-Look“. In der rechten Gesäßtasche steckten ein Paar schwarze Lederhandschuhe. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Lkw fährt auf Pkw auf

Aschaffenburg. Ein BMW und ein Sattelzug standen am Donnerstag gegen 12:25 Uhr hintereinander vor der Lichtzeichenanlage in der Schönbornstraße an der Kreuzung zur Weichertstraße in stadtauswärtiger Richtung. Als die Ampel von Rotlicht auf Grünlicht umschaltete, startete der 48-jährige Lkw-Fahrer seine Sattelzugmaschine jedoch schneller, als die vor ihm stehende 26-jährige BMW-Fahrerin ihren Pkw. Dadurch fuhr der Lkw auf das Heck des BMWs auf, wodurch die 26-Jährige Schmerzen im Kopf und Nackenbereich erlitt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An der Sattelzugmaschine und dem Pkw entstand nur ein geringer Sachschaden in geschätzter Höhe von gesamt rund 200 Euro.

Zwei betrunkene Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen

Aschaffenburg. In den frühen Freitagmorgenstunden hat die Aschaffenburger Polizei gleich zwei Autofahrer angehalten, welche beide zu viel Alkohol konsumiert hatten und die Fahrt so nicht fortsetzten konnten. Zunächst wurde um 00:50 Uhr ein Ford auf dem Westring einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem 32-jährigen Fahrer Alkohol in der Atemluft festgestellt wurde, hat dieser einen freiwilligen Atemalkoholtest durchgeführt. Der Test zeigte einen Wert von über 0,5 Promille. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Ford-Fahrer musste die Streife auf die Dienststelle begleiten, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Um kurz vor 02:30 Uhr ereignete sich einer gleichaltrigen VW-Fahrerin auf der Hanauer Straße das gleiche Schicksal. Auch sie wurde kontrolliert und hatte eine Alkoholfahne. Da der Test ebenso einen Wert von über 0,5 Promille zeigt, musste auch sie auf der Polizeiinspektion Aschaffenburg einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durchführen. Beide haben nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

Zwei Unfallfluchten im Landkreis

Kleinostheim / Mainaschaff. Ein unbekanntes Fahrzeug ist zwischen Mittwoch 22:30 Uhr und Donnerstag 08:30 Uhr an einem ordnungsgemäß geparkten Daimler hängen geblieben. Der schwarze Benz stand in der Zeit am Fahrbahnrand in der Kettelerstraße und hatte einen frischen Schaden an der hinteren, linken Türe. Dem Schadensbild zu urteilen und auf Grund der Tatsache, dass in der Straße zurzeit Bauarbeiten durchgeführt werden, geht die Besitzerin davon aus, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um eine Baumaschine handelte. Die Höhe des Schadens wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Zwischen Donnerstag 20:10 Uhr und Freitag 07:50 Uhr wurde weiter ein Opel von einem unbekannte Fahrzeug beschädigt. Der blaue Corsa stand in der Zeit am Fahrbahnrand in der Hauptstraße. Am Morgen war der linke Außenspiegel nach vorne geklappt und das dazugehörige Spiegelglas lag zersplittert auf der Fahrbahn. Die Schadenshöhe liegt bei rund 500 Euro. Hinwiese zu einem flüchtigen Fahrzeug in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Zwei Wildunfälle im Landkreis

Rothenbuch/ Weibersbrunn. Am Donnerstagmorgen um kurz nach 06:30 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2317 zu einer Kollision zwischen einem Reh und einem VW. Der Pkw fuhr von Rothenbuch in Richtung Weibersbrunn, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro, das Reh verstarb. Am Abend desselben Tages gegen 20:55 Uhr kollidierten dann noch auf der Staatsstraße 2312 bei Weibersbrunn ein Frischling und ein Skoda. Das kleine Wildschwein überlebte den Unfall ebenso nicht, am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Vier Unfallfluchten im Stadtgebiet

Aschaffenburg. Bereits am Montag zwischen 09:00 und 12:30 Uhr wurde ein Daimler von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der schwarze Pkw stand in der Zeit auf einem Parkplatz im ersten Obergeschoss eines öffentlichen Parkhauses in der Bodelschwingstraße. Er wies einen frischen Schaden im Bereich der linken Heckstoßstange auf. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Zwischen Mittwoch 21:00 Uhr und Donnerstag 05:20 Uhr wurde dann ein Audi von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der schwarz A 6 stand am Fahrbahnrand in der Theresienstraße und hatte einen frischen Schaden am Kotflügel vorne links in geschätzter Höhe von circa 1000 Euro. An dem Streifschaden konnte fremder Lack gesichert werden, weshalb davon auszugehen ist, dass das Verursacherfahrzeug grün lackiert war. Die dritte Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Donnerstag zwischen 08:00 und 13:10 Uhr in der Burchardtstraße. Hier stand ebenfalls ein Audi am Fahrbahnrand und hatte bei Rückkunft der Besitzerin einen frischen Schaden an der rechten Fahrzeugseite. Die Höhe des Sachschadens in Form von Kratzern beläuft sich auf rund 5000 Euro. Am Donnerstagmorgen um 10:15 Uhr kam es dann zu einem vierten Vorfall, von welchem sich das unfallverursachende Fahrzeug entfernte. Ein weißer Kleintransporter ist in der Herstallstraße an der Außenmarkise eines Bekleidungsfachgeschäftes hängen geblieben, wodurch an dieser ein Schaden in geschätzter Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Über ein Kennzeichen ist leider nichts bekannt. Zeugen, die Hinweise zu einem der flüchtigen Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Vorfahrt genommen

Aschaffenburg. Am Freitagmorgen um 07:15 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Seat den Lufthofweg und wollte an der Einmündung zur Schmerlenbacher Straße nach links in diese abbiegen. Dabei übersah sie jedoch den Daimler einer 45-Jährigen, welche auf der Schmerlenbacher Straße in Richtung Bismarckallee unterwegs war. Sie hätte gemäß eines Verkehrszeichens die Vorfahrt gehabt. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch die Daimler-Fahrerin eine Gehirnerschütterung erlitt und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Höhe des Gesamtschadens an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 7500 Euro. Die Feuerwehr der Stadt Aschaffenburg war ebenso zur Verkehrslenkung und Säuberung der Fahrbahn vor Ort.

bak/Polizei Aschaffenburg