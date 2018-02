Mit alten Socken ins Geschäft und mit Neuen heraus

Am Mittwoch gegen 14:20 Uhr konnte eine Mitarbeiterin eines Sportbekleidungsgeschäftes in der City Galerie in der Goldbacher Straße eine junge Dame beobachten, wie diese mit mehreren Paar Schuhen und drei Packungen Socken in einer Umkleidekabine verschwand. Als die vermeintliche Kundin wieder aus der Kabine kam, lagen darin jedoch nur noch ein Paar Schuhe, sowie ein einzelner Schuh. Die junge Frau hat die restliche Ware jedoch nicht zurück ins Regal gelegt, sondern wollte mit dieser schnurstracks den Laden verlassen. Zwei Paar Schuhe, sowie zwei Paar Socken hatte sie in ihrer Tasche versteckt, ein Paar neue Socken trug sie an ihren Füßen. Die Verkäuferin hielt die 20-Jährige auf und verständigte die Polizei. Die entwendete Ware hatte einen Wert von über 200 Euro.

Lkw bleibt an geparkten Pkw hängen

Eine aufmerksame Anwohnerin konnte am Mittwoch gegen 17:40 Uhr einen Unfall beobachten, von welchem sich der unfallverursachende Lkw im Anschluss entfernte. Die Zeugin sah, wie der Lkw von der Gabelsberger Straße nach links in die Nelseestraße abbog und dabei mit seinem Anhänger an einem in der Nelseestraße geparkten Daimler hängen blieb. An diesem entstand dadurch ein Schaden im Bereich des linken Hecks in geschätzter Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise zu dem Lkw oder dem Fahrer konnte die Anwohnerin nicht geben.

Zeugen, die nähere Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Rotlichtverstoß führt zu Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden

Eine 55-Jährige wollte am Mittwoch um 16:45 Uhr mit ihrem Mini auf der Würzburger Straße in Richtung Haibach fahren. An der ampelgeregelten Kreuzung zur Rhönstraße hätte die Mini-Fahrerin Rotlicht gehabt und somit dort anhalten müssen. Dies tat sie jedoch nicht, sondern fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 52-Jährigen, welcher die Würzburger Straße in stadteinwärtiger Richtung befuhr und an dieser Kreuzung nach links in die Rhönstraße abbiegen wollte. Er hatte Grünlicht. Durch die Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich jedoch auf rund 12.000 Euro.

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Am Donnerstag um kurz nach 00:00 Uhr wurde in der Ottostraße ein Mercedes einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten bei dem 51-jährigen Fahrer Alkohol in der Atemluft fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der 51-Jährige musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo er einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durchführte. Der Mercedes-Fahrer hat nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

Fahrraddiebstahl

Ein unbekannter Täter hat zwischen Freitag 22:30 Uhr und Dienstag 14:00 Uhr ein Rad der Marke „MT-Racing“ gestohlen. Das lila Herrenrad stand an einem Fahrradabstellplatz vor der City Galerie an der Ecke Goldbacher Straße/Platanenallee. Es war mit einem Schloss an einem der Ständer gesichert und hatte noch einen Wert von rund 60 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Junge Männer beim „Kiffen“ erwischt

Eine Gruppe, vier junger Männer, im Alter von 20 bis 24 Jahren, wurde am Mittwoch kurz vor 19:00 Uhr in einem Hinterhof in der Ludwigstraße dabei erwischt, wie sie Marihuana konsumierten. Als die Streife den Hof betrat nahmen die Ordnungshüter eindeutig den Geruch der verbotenen Substanz war. Ein 20-Jähriger aus der Gruppe ergriff sofort beim Erblicken der Polizisten die Flucht und versuchte sich hinter einem geparkten Pkw zu verstecken. Die Beamten liefen dem jungen Mann nach und konnten in seinem Versteck nicht nur ihn, sondern zusätzlich noch eine geringe Menge des Betäubungsmittels auf dem Boden unter dem Wagen finden. Da dieses dem 20-Jährigen zugeordnet werden konnte, hat er nun mit einer Anzeige wegen des Besitzes von Rauschgift zu rechnen.

Kreis Aschaffenburg

Wildunfall

Heigenbrücken. Zu einer Kollision zwischen einem Reh und einem Porsche kam es am Mittwoch um 22:10 Uhr auf der Kreisstraße AB 23. Der Pkw fuhr dort von Jakobsthal in Richtung Heigenbrücken, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Durch den Unfall entstand am Porsche ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro, das Reh lief weiter in den Wald.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg