BMW prallt auf A3 in Sattelzug

Der BMW-Fahrer aus dem Kreis Dieburg kann in Zukunft zweimal Geburtstag feiern: Er prallte zwischen dem Parkplatz Strietwald und der Abfahrt Schönbornstraße mit hoher Geschwindigkeit in die Mittelabtrennung aus Beton. Der Grund hierfür ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Der Mann verlor endgültig die Kontrolle über sein Auto: Der BMW fuhr unter das Heck eines Sattelaufliegers, drehte sich um 180 Grad und kam entgegen der Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand zum Stehen.

Es grenzt an ein Wunder, dass der Fahrer nahezu unverletzt aus dem völlig zerstörten Fahrzeug aussteigen konnte. Vorsorglich wurde er ins Aschaffenburger Klinikum eingeliefert. Sein BMW hat nur noch Schrottwert. Auch am Sattelzug entstand erheblicher Sachschaden. Die Aschaffenburger Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und reinigte die Fahrbahn. Bis zur Bergung des BMW konnten nur zwei Spuren befahren werden, was zu einem kilometerlangen Stau führte.

rah/juh