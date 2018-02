Bäume am Grillplatz gefällt, um damit Feuer zu machen

Die Täter mussten unverrichteter Dinge wieder gehen und hinterließen die beschädigten Bäume. Um welche Art Baum es sich handelt ist nicht bekannt. Unweit des Grillplatzes, welcher sich im Holzweg befindet wurden zudem in derselben Nacht mehrere Leitpfosten aus der Verankerung getreten. Ob es sich hierbei um dieselben Täter handelt ist jedoch nicht gesichert. Der entstandene Sachschaden in der Nacht wird auf circa 800 Euro geschätzt.

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Am Mittwoch um 01:15 Uhr wurde ein VW in der Münchstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten dann bei dem 40-jährigen Fahrer Alkohol in der Atemluft fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von über 0,5 Promille. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Mann auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg gebracht, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Er hat nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

Pkw zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr den Lack eines Opels zerkratzt. Der grüne Corsa stand in der Zeit am hinteren Ende eines öffentlichen Parkplatzes in der Suicardusstraße. Der Schaden befindet sich im Bereich der Fahrertüre. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Am Dienstag gegen 08:40 Uhr wurde einer 35-Jährigen der Geldbeutel aus ihrer Handtasche gestohlen. Die junge Frau hielt sich an dem Morgen in einer caritativen Beratungsstelle in der Treibgasse auf und hatte die Handtasche an ihrem Kinderwagen hängen. Der Ledergeldbeutel lag in der geöffneten Tasche. Die 35-Jährige konnte noch einen, ihr unbekannten Mann erkennen, wie er sich an ihrer Tasche zu schaffen machte und im Anschluss schnellen Schrittes die Einrichtung verließ. Der Mann und der Geldbeutel waren nicht mehr auffindbar. In der Börse waren neben circa 50 Euro Bargeld sämtliche Ausweisdokumente der gesamten Familie, sowie zwei Bankkarten. Der Unbekannte war etwa 20 Jahre alt, hatte ein südländisches Aussehen mit dunklen, lockigen Haaren und Drei-Tage-Bart. Er war mit einer dunkelgrünen Jacke bekleidet.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Drei Wildunfälle im Landkreis

Heinrichsthal. / Haibach. / Kleinostheim. Drei Rehe lösten am Montag und Dienstag je einen Unfall mit einem Pkw aus. Am Montagabend gegen 23:00 Uhr lief das erste Reh auf die Fahrbahn der Kreisstraße AB 2, auf welcher ein Skoda von Jakobsthal in Richtung Heinrichsthal unterwegs war. Das Tier rannte im Anschluss weiter in den Wald, am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Ebenfalls ein Reh und ein Skoda kollidierten dann am Dienstagmorgen um 07:15 Uhr auf der Bergstraße kurz vor dem Ortseingang nach Haibach. Auch hier lief das Tier nach dem Unfall weiter. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die dritte Kollision war dann am Dienstagabend um 22:20 Uhr auf der B 8. Ein dort in Richtung Karlstein fahrender Daimler konnte nicht mehr ausweichen und erwischte das Reh. Das Tier musste durch einen Schuss aus einer Dienstwaffe von seinen Leiden erlöst werden. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von circa 400 Euro.

Fahrraddiebstahl

Stockstadt a. Main. Ebenfalls ein unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 07:20 Uhr und 14:15 Uhr ein Rad der Marke „Rixe“ gestohlen. Das orange Fahrrad stand in der Zeit unverschlossen auf dem Fahrradabstellplatz am Bahnhof in der Bahnhofstraße. Es war noch circa 50 Euro wert.

Polizei Aschaffenburg