Drei Unfallfluchten im Aschaffenburg Stadtgebiet

Zwischen Donnerstag 09:00 Uhr und Sonntag 17:15 Uhr ist ein unbekanntes Fahrzeug an einem Mercedes hängen geblieben und hat so an diesem einen Schaden in Höhe von circa 3000 Euro verursacht. Der schwarze Pkw stand in der Zeit am Fahrbahnrand im Bohlenweg. Der Schaden befindet sich auf der linken Fahrzeugseite und im Bereich des hinteren Kotflügels.

Ebenfalls nicht bekannt ist das Verursacherfahrzeug eines Streifschadens an einem Pkw desselben Fabrikats und Farbe wie im Bohlenweg. Dieser stand am Freitag zwischen 18:30 Uhr und 19:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes im oberen Teil der Würzburger Straße. Die Höhe des Sachschadens, welcher sich im hinteren Bereich der Fahrerseite befindet, wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Die dritte Verkehrsunfallflucht ereignete sich dann am Montag zwischen 05:30 Uhr und 14:30 Uhr in der Ruhrstraße. Dort war ein BMW am Fahrbahnrand geparkt und wies einen frischen Streifschaden auf der Fahrerseite auf. Die Höhe des Sachschadens am schwarzen 3-er beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Hinweise zu einem der flüchtigen Fahrzeuge nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Pkw zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat vergangenen Freitag zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr den Lack eines Fiats zerkratzt. Der Pkw stand in der genannten Zeit auf einem Parkplatz in der Inselstraße. Die Kratzer befinden sich auf der linken und rechten Fahrzeugseite, sowie auf der Motorhaube des gelben Pandas. Die Höhe des Sachschadens liegt bei etwa 1200 Euro.

Dieb auf frischer Tat ertappt

Ein aufmerksamer Ladendetektiv einer Drogerie in der City Galerie in der Goldbacher Straße hat am Montag gegen 16:00 Uhr einen 57-Jährigen dabei beobachtet, wie dieser vier Parfum-Tester aus dem Regal nahm und einstecken wollte. Als der Parfum-Dieb bemerkte, dass er erwischt wurde, stellte er die Fläschchen zurück ins Regal und wollte den Laden verlassen. Der Detektiv hinderte den 57-Jährigen jedoch daran und konnte ihn nach einem kurzen Handgefecht bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Überprüfung des Mannes fanden die Beamten dann noch in seinen Taschen vier neue Brillen im Gesamtwert von rund 300 Euro. Diese lies der Dieb vorher in einem Brillenladen ebenfalls in der Einkaufspassage unbemerkt mitgehen. Die Brillen wurden an die berechtigten Personen zurückgegeben und der 57-Jährige wurde zur weiteren Abwicklung des Sachverhaltes auf die Dienststelle gebracht.

Kreis Aschaffenburg

Zwei Wildunfälle im Landkreis

Haibach. / Heinrichsthal. Zu einer Kollision zwischen einem Hyundai und einem Reh kam es am Montagmorgen um 06:30 Uhr auf der Kreisstraße AB 22. Der Pkw war dort in Richtung Aschaffenburg unterwegs, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Am Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro, das Reh lief in unbekannte Richtung davon.

Am Dienstag um kurz vor 07:00 Uhr kam es dann noch zu einem Zusammenstoß zwischen einem Opel und einem Wildschwein. Die Sau lief auf die Fahrbahn der Kreisstraße AB 2, als der Pkw dort fuhr. Über den Verbleib des Tieres ist nichts bekannt. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

mci/Quelle: Polizei Aschaffenburg