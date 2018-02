Polizei findet Marihuana in Unterhose

Am Sonntagabend um 19:15 Uhr wurde im Bereich des ROB in der Ludwigstraße eine Gruppe Jugendlicher einer Kontrolle unterzogen. Dabei fanden die Polizeibeamten dann im Bund der Unterhose eines 17-Jährigen ein Druckverschlusstütchen mit einer geringen Menge Marihuana. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und der junge Mann hat eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmittel zu erwarten

Leergutdiebstahl

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag 20:30 Uhr und Sonntag 09:00 Uhr über 700 leere PET-Flaschen aus einem Container eines Vereinsgeländes in der Kleinen Schönbuschallee gestohlen. Der Täter hat das Vorhängeschloss des Containers aufgebrochen und gelang so an die Halben-Liter-Flaschen. Die Flaschen wurden einzeln aus den Kästen genommen und in blauen Müllsäcken aus tatorteigenen Abfalleimern abtransportiert. Das Leergut hatte einen Wert von rund 180 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Pkw zerkratzt

Aschaffenburg. Den Lack eines Daimlers hat ein unbekannter Täter zwischen Sonntag 23:35 Uhr und Montagmorgen 11:00 Uhr zerkratzt. Der Pkw stand in der Zeit am Fahrbahnrand in der Danzigerstraße und wies am Morgen einen frischen Kratzer im Bereich des hinteren, rechten Kotflügels auf. Die Höhe des Schadens wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflucht

Hösbach. Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Sonntagnachmittag an einem geparkten BMW hängen geblieben und hat so an diesem einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro verursacht. Der graue 3-er stand zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr am Fahrbahnrand in der Hauptstraße und wies einen frischen Schaden im Bereich der Frontschürze auf. Zudem war ein heller Fremdlack im Streifschaden zuerkennen. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Umgeworfenes Verkehrsschild beschädigt Pkw

Goldbach. Ein unbekannter Täter hat ein Verkehrsschild im Bereich einer Baustelle in der Hauptstraße umgestoßen, worauf dieses auf einen dort abgestellten Opel gefallen ist. Die Tatzeit erstreckt sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (genaue Uhrzeit nicht bekannt!). Am Pkw entstand ein geringer Schaden im Lack des Daches. Über eine Schadenshöhe ist bislang nichts bekannt.

Außenspiegel beschädigt

Glattbach. Ebenfalls ein unbekannter Täter hat im Laufe des Sonntages zwischen 07:00 Uhr und 19:30 Uhr den rechten Außenspiegel eines BMW beschädigt. Das Gehäuse fiel ab und das Spiegelglas und die Halterung waren gebrochen. Der blaue 5-er stand in der Zeit auf dem Parkplatz des Friedhofes in der Friedhofstraße.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

bak/Polizei Aschaffenburg