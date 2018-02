Auffahrunfall in Aschaffenburg: BMW-Fahrerin schiebt Autos zusammen

Gegen 7.45 Uhr war eine BMW-Fahrerin von Goldbach kommend stadteinwärts unterwegs, als sie in Höhe der Galerie Kunzmann auf ein vor ihr fahrendes Auto auffuhr und dieses auf ein weiteres Fahrzeug schob. Die Unfallverursacherin wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung zu weiteren Untersuchungen in das Aschaffenburger Klinikum eingeliefert. Die beiden vorderen Autos konnten ihre Fahrt eigenständig fortsetzen, während der BMW abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro. Bis zur Bergung des BMW gegen 8.45 Uhr staute sich der Verkehr in beide Richtungen. Ralf Hettler