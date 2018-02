Radfahrerin in Mainaschaff angefahren

Am Samstag gegen 10:00 Uhr befuhr ein 32-jähriger mit seinem Fiat die Hauptstraße in Fahrtrichtung Aschaffenburg. Auf Höhe der Sparkasse überholte er eine in gleicher Richtung fahrende 60-jährige Radfahrerin. Hierbei überschätzte er aber offensichtlich die Entfernung der entgegenkommenden Fahrzeuge und musste dem Gegenverkehr nach rechts ausweichen, als er auf Höhe der Radfahrerin war. Hierbei touchierte er die Radfahrerin und diese kam zu Fall. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Sturz glücklicherweise nur leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600,- Euro.

Im Parkhaus abgestellten Pkw angefahren

Ein 50-jähriger stellte seinen Pkw der Marke VW am Samstag gegen 14:30 Uhr in der 7. Parkebene des Parkhauses der City-Galerie in der Goldbacher Straße ab. Als er gegen 19:45 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine frische Beschädigung an der Beifahrertüre seines Pkw fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000,- Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Angetrunkenen Pkw-Fahrer kontrolliert

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagmorgen in der Hanauer Straße bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg bei einem 25-jährigen Alkoholgeruch. Nachdem ein durchgeführter Atemalkoholtest Gewissheit erbracht hatte, dass der 25-jährige nicht mehr zum Führen eines Kraftfahrzeuges geeignet war, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Geparkten angefahren und geflüchtet

In der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr bis Samstag, 13:00 Uhr hatte eine 19-jährige ihren Pkw Opel in der Erlenmeyerstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Offensichtlich beim Ausparken war ein anderer Verkehrsteilnehmer mit dem linken Heck des Opel zusammengestoßen und hat das Heck dadurch stark eingedrückt und beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 4.000,- Euro.

Fahrrad entwendet

In der Zeit von Freitag, 15:00 Uhr bis Samstag, 13:45 Uhr wurde aus einem Carport im Ruhstockweg ein Mountainbike der Marke X-Tract entwendet. Das Fahrrad war abgesperrt. Der Beuteschaden beträgt ca. 500,- Euro.

Von geparktem beide Außenspiegel abmontiert und entwendet

Ein 18-jähriger stellte seinen Mercedes am Freitag gegen 22:30 Uhr Am Floßhafen auf einem Parkplatz unter der Willigisbrücke ab. Als er am Samstag gegen 07:20 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass auf beiden Seiten die Abdeckungen und Spiegelgläser der Außenspiegel abmontiert und entwendet worden waren. Der Beuteschaden beträgt ca. 300,- Euro.

