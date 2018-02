Fahrfehler ließ Ford in die Leitplanke schlingern

Dies zeigte sie, laut Zeugen, auch mit den Fahrrichtungsanzeiger an. Als sie zum Fahrstreifenwechsel ansetzte und hierzu nach rechts lenkte, kam sie aufgrund eines Fahrfehlers in Form von einer ruckartigen Lenkbewegung ins Schleudern. Nachdem sie noch ergebnislos versuchte, ihren Pkw abzufangen und diesen jedoch nicht mehr unter Kontrolle bekam, schlingerte der Ford uber den rechten Fahrstreifen und schlug mit der rechten vorderen Seite in die Leitplanke ein, wo er noch einige Meter an dieser entlangrutschte, bevor er zum endgultigen Stillstand kam. Dabei steckte die rechte Vorderseite des Pkw unter der Leitplanke. Die Fahrerin hatte Gluck im Ungluck und wurde bei dem Unfall nur leicht am Fuß verletzt. Die Beamten der Autobahnpolizei wurden durch die Wehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff unterstutzt. Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Zu Beginn kam es zu einem ca. zwei Kilometer langen Stau, der sich jedoch rasch wieder auflöste. Der Gesamtschaden wird insgesamt auf 5000 Euro geschätzt.





Verkehrsuberwachung: Zu wenig geruht



Hösbach, (17.02.2018 (Sa), 17:25). Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle eines Sattelzuges wurde bei der Überprufung der Lenk- und Ruhezeiten festgestellt, dass der 49jährige Fahrer zu lange hinter dem Steuer saß. Es wurde nicht nur eine Ruhezeit von 64 Stunden angeordnet, sondern aufgrund der Verstöße eine Geldbuße von uber 1800 Euro erhoben.



mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach