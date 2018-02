Einbruch in Einfamilienhaus - Hochwertige Halskette gestohlen

Dem Sachstand nach drang der Täter gewaltsam über die Terrassentür in das Haus ein, durchwühlte mehrere Schränke und machte sich unerkannt mit dem Schmuckstück aus dem Staub.

Die Familie befand sich in der Zeit von 17:25 Uhr bis 20:00 Uhr außer Haus, als der Täter gewaltsam in das Haus in der Straße „Im Nickelchen“ eindrang. Im Haus durchwühlte er wohl auf der Suche nach hochwertigen Schmuck mehrere Schubläden und einen Schrank. Mit einer hochwertigen Halskette verließ er anschließend unerkannt das Haus. Neben dem ideellen und finanziellen Verlust des Schmuckstückes hinterließ er noch einen Sachschaden von rund 600 Euro.

Die Aschaffenburger Kripo übernahm noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen. Zur Aufklärung der Tat bittet sie Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Laufach, speziell in der Straße „Im Nickelchen“ gesehen haben, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.

Enrico Ball, Polizei Unterfranken

Stadt Aschaffenburg

Diebstahl eines Rucksacks

Die kurze Abwesenheit eines Getränkeauslieferers nutzte ein dreister Dieb am Freitagvormittag, um aus einem Opel Vivaro, der in der Zeit von 11:00 bis 11:10 Uhr in der Weißenburger Straße stand, einen schwarzen Jack Wolfskin Rucksack zu entwenden. Der Rucksack konnte kurze Zeit später in einem Abfalleimer wieder aufgefunden werden. Es fehlte jedoch eine braune Geldbörse mit diversen Ausweisen, einer Scheckkarte und einem kleineren Bargeldbetrag. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 200 Euro.

Versuchter Einbruch in Werkstatt

Am Freitagabend, gegen 21:20 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruchalarm in einer Werkshalle in der Großostheimer Straße mitgeteilt. Kurze Zeit später konnte von den Beamten festgestellt werden, dass versucht wurde, in der Werkshalle die Stahlzwischentüren, die zu einer Restaurationswerkstatt führten, aufzuhebeln. Dabei wurde vermutlich der Alarm ausgelöst und der oder die Täter flüchteten vom Werksgelände. Bei der anschließenden Absuche, bei der auch ein Diensthund eingesetzt wurde, konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Entwendet wurde nach erster Inaugenscheinnahme durch den Betriebsleiter vermutlich nichts.

Kreis Aschaffenburg

Fahren unter Einfluss von Drogen

Mainaschaff. Am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr, wurde der 32-jährige Fahrer eines Pkw Toyota in der Behringstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten beim Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Er wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Fahrzeug konnte noch eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Jetzt erwartet den Mann eine Anzeige wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und wegen des Besitzes von Betäubungsmittel.

Diebstahl von Werkzeugen aus Anhänger

Sailauf. Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde aus einem Anhänger, der auf einem Parkplatz an der Kreisstraße AB 2, zwischen dem Kreisel Weiberhöfe und Sailauf, abgestellt war, mehrere Winkelschleifer der Marken Bosch und Metabo, ein Schweißwerkzeug der Marke Güde sowie vier Akkus der Marke Bosch entwendet. Um an die Werkzeuge zu gelangen, hatte der oder die Täter zuvor das Schloss des Anhängers herausgebohrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Zeugen bzw. sonstige Hinweisgeber, werden gebeten, sich mit der Polizei Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Hinweise an die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

Ungeprüfte Originalmeldungen der Polizei Aschaffenburg