Opel-Fahrer übersieht Porsche: Zusammenstoß

Der 54-jährige Fahrer eines Pkw Opel befuhr am Donnerstag gegen 21:30 Uhr die Adalbert-Stifter-Straße in Richtung Hessenstraße. Im Kreuzungsbereich zur Großostheimer Straße übersah er einen Porsche, welcher auf der Großostheimer in Richtung Hauptstraße / Obernburger Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Autos, wobei der Opelfahrer durch Verkehrszeichen 205 Vorfahrt hatte. Gesamtschaden: 6500 Euro.

Haft abgewendet

Aschaffenburg. Am Donnerstag um 18 Uhr erschien ein 46-Jähriger auf der Wache im Lorbeerweg und zahlte einen Betrag von 1.200 Euro ein. Dadurch konnte er einen bestehenden Haftbefehl wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz abwenden und musste nicht „einrücken“.

bak/Polizei Aschaffenburg