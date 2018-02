Fahrzeug fährt auf A3 in Baugrube und bleibt stecken

Kleintransporterfahrer aus dem Großraum Aachen fuhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen Mitternacht auf der A3 in Fahrtrichtung Süden. Im Baustellenbereich der Rohrbuchbrücke fuhr er nach dieser Brücke in einer Verschwenkung der Fahrstreifen entgegen der Baustellenführung geradeaus durch einen schmalen Spalt zwischen zwei Betonleitwänden hindurch in das Baufeld. Dieses ist dort als Grube angelegt. In dieser legte der Kleintransporter ca. 50 Meter zurück, bis er in einem Loch stecken blieb. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Bergung des Fahrzeuges gestaltete sich schwierig. Der zunächst verständigte Abschleppdienst konnte den Havaristen mit seinem Kran nicht bergen. Auf Grund dessen kam ein zweiter Abschleppdienst mit größerem Gerät. Diesem gelang es den 3,5 Tonner mit zwei Kränen über die Betonmittelleitwand zu heben, um ihn anschließend abzutransportieren. Für die Dauer der Bergung war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Ein Rückstau entstand auf Grund des geringen Verkehrsaufkommens nicht.

Lkw-Fahrer zu Ruhepause verholfen

Sailauf. Um halb 12 Uhr gestern Mittag musste ein Lkw-Fahrer aus der Türkei eine Zwangspause einlegen. Die Kontrolle am Parkplatz Birkenhain in Fahrtrichtung Frankfurt hatte ergeben, dass er viel zu viele Stunden gefahren war, ohne dabei genug Pausen einzulegen. Mindestens 48 Std muss er nun ruhen, bevor es weitergehen kann. Außerdem musste er 2000 Euro Strafe zahlen. Die Firma schickte einen Ersatzfahrer, der gestern zwar ausgeruht war, der aber in der Vergangenheit des Öfteren zu lang im Führerhaus saß. Auch ihn erwartet eine Anzeige. Ebenso wird das Unternehmen belangt.

Erneut Auffahrunfall in der Einhausung: Drei Stunden Voll- und Teilsperrung

Hösbach. Viel Glück hatten die Beteiligten eines Auffahrunfalles gestern gegen 16.55 Uhr. Im Bereich der Einhausung auf der A3 hatte sich der alltägliche zähfließende Feierabendverkehr gebildet. Ein 37jähriger Lkw-Fahrer übersah das Stauende und fuhr trotz Vollbremsung auf das vor sich befindliche Sattelgespann auf. Dieses wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorne auf einen Mercedes B-Klasse gedrückt. Der Mercedes wurde dadurch zwischen dem davor stehenden Lkw und dem ihn drückenden Lkw eingeklemmt und dabei regelrecht zusammengequetscht. Trotzdem wurde niemand ernsthaft verletzt. 2 Beteiligte erlitten Schleudertraumata. Die Einhausung war für die Dauer von ca. 20 Minuten voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr einspurig die Unfallstelle passieren. Der Verkehr konnte gegen 20:00 Uhr wieder gänzlich freigegeben werden. Bis dahin arbeiteten die örtlichen Feuerwehren und Abschleppdienste auf Hochtouren.