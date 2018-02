Aschaffenburg: Unbekannter löst Feueralarm am Bahnhof aus

Die Bundespolizei ermittelt wegen Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen und bittet um Zeugenhinweise. Einen schlechten und zugleich strafbaren Scherz erlaubte sich am Sonntagnachmittag im Anschluss an den Aschaffenburger Fastnachtsumzug ein Unbekannter im Hauptbahnhof. Der oder die Unbekannte betätigte gegen 17 Uhr in der Bahnhofshalle im Bereich der Rossmannfiliale einen an der Wand angebrachten Feueralarmknopf und zerbrach hierbei auch die Sicherungsscheibe.

Bundespolizisten räumten daraufhin die Bahnhofshalle. Ein automatisch alarmierter Löschzug der Feuerwehr stellte anschließend den Alarm ab, worauf der Bahnhof gegen 17:15 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann meldet sich bitte unter 0931 / 322 59 0.

Bundespolizei Würzburg