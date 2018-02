Der Pkw kam auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen (Umleitungsschild). Der Fahrer blieb unverletzt. Der BMW musste von einem Abschleppdienst aus dem Graben gezogen werden; war aber noch fahrbereit. Der entstandene Schaden an Pkw und Schild wird auf rund 5100 Euro geschätzt.

Fahrraddiebstahl

Aschaffenburg. Ein Rad der Marke „Breezer“ hat ein unbekannter Täter zwischen Freitag 23:50 Uhr und Samstag 11:30 Uhr aus einem verschlossenen Gartenhaus eines Anwesens in der Kurt-Frenzel-Straße gestohlen. Da das Häuschen verschlossen war, musste der Fahrraddieb das Schloss aufbiegen, um das schwarz-silberne Mountainbike, welches ebenso nochmal mit einem Schloss gesichert war, mitzunehmen. Es hatte einen Wert von rund 500 Euro.

Schaufensterscheibe in Unterführung zerschlagen

Aschaffenburg. Ebenfalls ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (genaue Uhrzeit ist nicht bekannt) das Glas des Schaufensters einer Ballettschule, welches sich in der Unterführung der Goldbacher Straße an der City Galerie befindet, zerschlagen. Die Gegenstände im Schaufenster bleiben unberührt. Die Höhe des Sachschadens liegt bei circa 300 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Auto zerkratzt

Stockstadt a. Main. Den Lack eines BMW hat ein unbekannter Täter zwischen Freitag 19:00 Uhr und Sonntag 09:00 Uhr zerkratzt. Der braune Pkw stand in der Zeit auf dem Hof eins Anwesens in der Bahnhofstraße. Die Kratzer befinden sich am linken Heck. Die Schadenshöhe liegt bei rund 500 Euro.

Fahrraddiebstahl

Stockstadt a. Main. Ebenfalls ein unbekannter Täter hat zwischen Freitag 18:00 Uhr und Montag 12:00 Uhr ein Fahrrad der Marke „Ghost“ gestohlen. Das schwarz-blaue Rad stand in einem unverschlossenen Schuppen eines Anwesens Am Dreispitz. Das fast neuwertige Rad hatte einen Wert von rund 1400 Euro.

juh/Polizei Aschaffenburg