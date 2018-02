Winterliche Straßen - Endstation Leitplanke

Gegen 10.50 Uhr wollte ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg mit seinem Opel die A 3 an der Ausfahrt Rohrbrunn-Süd verlassen. Auf dem Ausfahrast kam er ins Schleudern und krachte gegen die Stahlwand der Baustellenabsicherung (Anm.: derzeit Baustellenbereich - sechsspuriger Ausbau der A 3). Bilanz: 8.500 Euro Sachschaden. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen 20.15 Uhr krachte es auf der A 3 auf schneebedeckter Fahrbahn erneut. Hier kam ein 35-Jähriger aus dem Kreis Friedberg in Fahrtrichtung Würzburg mit seinem BMW zwischen Rohrbrunn und Marktheidenfeld ins Schleudern. Der Pkw prallte zunächst gegen die rechte und nach einer Schleudertour quer über die Autobahn noch gegen die linke Leitplanke. Auf dem linken von drei Fahrstreifen kam der BMW zum Stehen. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch dieser Unfall ging zum Glück mit Blechschaden ab. Die Schadenshöhe wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Kräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab, leuchteten sie aus und regelten den Verkehr. Nach einer anfänglichen kurzen Vollsperrung konnte der Verkehr über den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifließen. Gegen 21.00 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt. Es kam zu einem Rückstau von einigen Kilometern Länge.

juh/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach