33-Jährige schwer verletzt bei Unfall bei Rohrbrunn

Die Dame wollte gegen 12:10 Uhr mit ihrem Pkw an der Autobahnausfahrt Rohrbrunn die Staatsstraße 2312 in Fahrtrichtung Dammbach queren. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Renault, dessen 40-jähriger Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte.

Der Renault fuhr frontal in den rechten Frontbereich des Fiats. Hierbei entstanden Sachschäden in Höhe von schätzungsweise 12.000,- Euro.

Die Unfallverursacherin musste mit schweren Verletzungen, der Geschädigte mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die drei weiteren Insassen im Renault blieben glücklicherweise unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Austretende Betriebsstoffe wurden von Mitarbeitern der Straßenmeisterei gebunden.

Stadt Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Krad-Fahrer zieht sich nach Sturz leichte Verletzungen zu

Leichte Verletzungen zog sich der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades bei einem Verkehrsunfall in der Würzburger Straße zu. Der Jugendliche war am Samstag gegen 21:00 Uhr stadteinwärts unterwegs, als ihm im Kreisverkehr auf Höhe der Kulmbacher Straße das Vorderrad wegrutschte. Bei dem folgenden Sturz zog sich der junge Mann eine Schürfwunde zu. Die Schäden an seinem Fahrzeug werden auf ca. 150,- Euro geschätzt.

Unfallflucht in Parkhaus

Am Samstag, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr, wurde im Luitpoldparkhaus ein dort abgestellter schwarzer 3er BMW angefahren. Als der Fahrzeughalter zurück zu seinem Pkw kam, fehlte von dem Verursacher jede Spur. Mutmaßlich dürfte der Schaden, der sich im rechten Bereich des Fahrzeugshecks befindet und auf ca. 500,- Euro geschätzt wird, von einem weißen Pkw verursacht worden sein. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Kriminalitätsgeschehen

Unvermittelter Schlag ins Gesicht - 30-Jähriger wird leicht verletzt

Zu einer Körperverletzung kam es am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:15 Uhr, an einer Tankstelle in der Würzburger Straße. Ein 30-Jähriger habe dort auf ein Taxi gewartet. Ein Unbekannter sei mit einem schwarzen Audi vorgefahren, ausgestiegen und habe dem aus Aschaffenburg stammenden Mann unvermittelt einen Schlag ins Gesicht versetzt. Hierdurch sei der Geschädigte gestürzt und sich hierdurch gestürzt und sich Schürfwunden und Prellungen zugezogen. Zudem sei durch den Schlag eine Zahnprothese beschädigt worden. Der Täter sei anschließend unerkannt weitergefahren

Kinder von Ladendetektiv bei Beutezug in der City-Galerie ertappt

Lange Finger hatten zwei 13-jährige Mädchen am Samstag, zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr, gleich in mehreren Läden der City-Galerie. Nachdem die beiden Kinder aber von einem aufmerksamen Ladendetektiv erwischt wurden, wurden sie von einer Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg den Eltern übergeben. Wie hoch der Beuteschaden zu beziffern ist, muss noch ermittelt werden. Es wird jedoch geschätzt, dass die Mädchen jeweils Waren unterschiedlichster Art im Wert von je 100,- Euro gestohlen haben.

Landkreis Aschaffenburg

Zu schnell von der Autobahn abgefahren - Pkw gerät ins Schleudern

Stockstadt. Die 34-jährige Fahrerin eines Mitsubishis befuhr am Samstag, gegen 10:40 Uhr die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Frankfurt. An der Ausfahrt Stockstadt verließ sie Autobahn, um weiter auf der B469 in Fahrtrichtung Miltenberg zu fahren. Aufgrund Nässe und nicht angepasster Geschwindigkeit brach das Heck des Pkw aus, was schließlich dazu führte, dass sich der Pkw um 180° drehte. Das Fahrzeug konnte nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Leitpfosten und einer Leitplanke. Die Fahrzeugführerin blieb glücklicherweise unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Sachschäden werden auf ca. 2,750,- Euro beziffert.

mkl/Polizei Aschaffenburg