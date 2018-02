Kurz nach 17 Uhr wurde ein 45-jähriger Opel-Fahrer von der B469 aus Richtung Obernburg kommend nach links auf die Staatsstraße 2313 abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Skoda, der in Richtung Großostheim unterwegs war. Der Skoda prallte in die Fahrerseite des Opel, welcher sich hierdurch drehte und quer auf der Fahrbahn zum stehen kam. Sowohl der Opel-Fahrer als auch der 31-jährige Skoda-Fahrer, seine Frau, ein vierjähriger Junge und ein Säugling wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Der Opel-Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden und musste durch die Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden. Die Staatsstraße war für eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

rah