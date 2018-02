Taxi rammt Roller - Jugendliche verletzt

Die beiden waren auf dem Kleinkraftrad des 16-Jährigen in stadteinwärtiger Richtung unterwegs, als sie von dem 58-jährigen Taxi-Fahrer übersehen wurden. Dieser wollte in seinem Opel in der Neuen Glattbacher Straße aus stadteinwärtiger Richtung kommend, nach links auf einen Supermarktparkplatz abbiegen, als ihm der Roller entgegen kam. Durch die Kollision kamen die beiden Jugendlichen samt Gefährt zu Fall. Beide zogen sich mittelschwere Verletzungen an den Beinen zu und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Taxi-Fahrer blieb unverletzt. Am Kleinkraftrad entstand Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens an beiden Fahrzeugen wird auf circa 6000 Euro geschätzt.

Unfallflucht

Aschaffenburg. Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Donnerstag zwischen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr an einem geparkten Hyundai hängen geblieben. Der weiße Pkw stand in der Zeit auf dem oberen Parkdeck eines Supermarktes in der Würzburger Straße. In dem Kratzer am hinteren, rechten Kotflügel konnte grauer Fremdlack gesichert werden. Die Höhe des entstandenen Schadens am Hyundai liegt bei etwa 500 Euro. Hinweise zu dem unbekannten, grauen, flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Fahrradcomputer entwendet

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter hat im Laufe des Donnerstages zwischen 05:15 Uhr und 14:30 Uhr einen Fahrradcomputer von einem „Pedelec“ gestohlen. Das Elektrorad stand in der Zeit an einer Laterne angeschlossen im Ahornweg. Der Computer im Wert von circa 60 Euro, wird lediglich auf das Rad gesteckt, weshalb es zu keinem Sachschaden kam.

Auto zerkratzt Ebenfalls ein unbekannter Täter hat am Freitag zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr in den Lack eines Hyundai einen Kratzer verursacht. Der Pkw stand in der Zeit vor einer Bank in der Frohsinnstraße. Der Schaden befindet sich an der hinteren Beifahrertüre. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in den genannten Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Neunjähriger läuft in Auto

Hösbach. Ein 9-jähriger Junge ist am Donnerstag um 14:25 Uhr ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn der Schöllkrippener Straße gelaufen. Er kam aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Turnstraße und achtete beim Passieren nicht auf mögliche Fahrzeuge auf der Straße. Ein 74-jähriger VW-Fahrer, welcher dort fuhr, hatte keinerlei Möglichkeit auszuweichen oder abzubremsen. Der Junge lief direkt in die rechte Fahrzeugseite und verletzte sich dadurch am Fuß. Am Auto konnte kein Schaden erkannt werden. Der Bub wurde zu einem Hausarzt gebracht.

Zwei Unfallfluchten im ruhenden Verkehr

Stockstadt a. Main. /Goldbach. Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Donnerstag zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr an einem geparkten BMW hängen geblieben. Der schwarze Pkw stand in der Zeit auf dem Parkplatz einer Bank in der Obernburger Straße in Stockstadt und wies einen frischen Schaden am Radkasten und Kotflügel vorne links auf. Die Schadenshöhe liegt bei rund 200 Euro. Die zweite Flucht ereignete sich dann am selben Tag zwischen 14:30 Uhr und 19:00 Uhr in der Sudentenlandstraße in Goldbach. Dort wurde ein Skoda ebenfalls am Kotflügel vorne links beschädigt. Der schwarze Oktavia stand ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Die Schadenshöhe liegt bei circa 2000 Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unbekannter Pkw verursacht Unfall mit drei Fahrzeugen und flüchtet

Großostheim. Eine 31-Jährige ist am Donnerstag gegen 12:10 Uhr mit ihrem BMW auf der Staatsstraße 3115 von Großostheim in Richtung Aschaffenburg unterwegs gewesen. Kurz vor der Ampel geregelten Kreuzung zur Kreisstraße AB 16 wechselte plötzlich der vor ihr fahrender Pkw unvermittelt von der linken Abbiegespur in Richtung Stockstadt, nach rechts auf die Geradeausspur. Die 31-Jährige zog ihren Wagen nach rechts. Dadurch konnte sie zwar eine Kollision mit diesem Pkw vermeiden, kollidierte jedoch im weiteren Verlauf mit dem Renault einer 67-Jährigen und dem Daimler eines 69-Jährigen, welche auf der Kreisstraße vor der Ampel warteten. Der unfallauslösende Pkw hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Aschaffenburg davon. Verletzt wurde durch die Kollision glücklicherweise niemand. Der Renault wurde jedoch so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die entstandene Schadenshöhe an den drei Pkw wird auf rund 12.500 Euro geschätzt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen goldbraunen Pkw handeln. Über Fabrikat oder ein Kennzeichen ist nichts bekannt. Verkehrssteilnehmer, die weitere Hinweise zu dem flüchtigen Wagen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 melden.

Wildunfall

Glattbach. Zu einer Kollision zwischen einem Renault und einem Dachs kam es am Donnerstag um 20:15 Uhr auf der Staatsstraße 2309. Das Elektrofahrzeug war dort in Richtung Johannesberg unterwegs, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Der Dachs verstarb an der Unfallstelle, am Renault entstand ein Schaden in Höhe von circa 100 Euro.

Zwei Fahrraddiebstähle im Landkreis

Kleinostheim. /Großostheim. Zwischen Dienstag und Donnerstag sind ein Fahrrad der Marke „Focus“ und ein Rad der Marke „Bulls“ von je einem unbekannten Täter gestohlen worden. Das schwarze Focus-Rad stand zwischen Dienstag 16:30 Uhr und Donnerstag 14:30 Uhr in einem abgeschlossenen Schuppen eines Anwesens in der Maximilianstraße in Kleinostheim. Um in den Schuppen zu gelangen muss der Täter die Schlösser verdreht haben, sodass der Verschlussriegel geöffnet werden konnte. Ein Sachschaden entstand nicht. Das Rad hatte einen Wert von circa 500 Euro. Denselben Wert hatte das entwendete Bulls-Fahrrad. Dieses war am Mittwoch zwischen 09:45 Uhr und 14:30 Uhr mit einem Schloss gesichert auf dem Fahrradabstellplatz einer Schule im Dellweg in Großostheim abgestellt.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

juh/Polizei Aschaffenburg